▲布朗強調，若沒有替補在關鍵時刻撐住局面，布朗森也無法在決勝節完成致命一擊。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰以126：124力克克里夫蘭騎士，這場比賽尼克內容並不流暢，甚至首節就以23：38落後，但布朗賽後毫不掩飾對替補群的肯定。布朗森全場攻下34分，其中第四節獨拿13分，但他並非唯一功臣。喬丹．克拉克森（Jordan Clarkson）、泰勒．柯雷克（Tyler Kolek）與米契爾．羅賓森（Mitchell Robinson）三名替補，成為尼克能從第四節17分落後翻盤的真正推手。尼克開賽陷入苦戰，多諾萬．米契爾（Donovan Mitchell）首節就轟下12分，帶領騎士取得巨大領先。正當局勢持續傾斜之際，克拉克森在第二節挺身而出，單節投進3記三分球、拿下11分，幫助尼克穩住戰線。克拉克森全場25分，投籃17投9中、三分球10投5中。尼克在第二節一度打出37：20的攻勢，但下半場再度被騎士拉開差距，第三節後段甚至落後到103：86。真正的轉折點出現在第四節。柯雷克在最關鍵的12分鐘內拿下11分，全場16分、9助攻，三分球5投4中。他在終場前2分鐘命中追到只剩1分的三分球，隨後又在防守端封阻米契爾，原判犯規經重播改判成功阻攻，全場球迷高喊他的名字，氣勢瞬間倒向尼克。羅賓森則在禁區用行動改寫比賽走向。第四節抓下4個進攻籃板、全場13籃板，多次為尼克延續進攻機會。在卡爾．安東尼．唐斯（Karl-Anthony Towns）受犯規麻煩限制、僅出賽27分鐘拿下11分14籃板的情況下，羅賓森成為內線不可或缺的支柱。談到搶進攻籃板的關鍵，他只用一句話回應：「意志力，出去拚就對了。」這場勝利讓尼克戰績來到21勝9敗。賽後布朗森也點名替補群是逆轉起點，「一切都是從泰勒、J.C.跟Mitch開始，他們帶來我們需要的能量，真的把我們撐了起來。」