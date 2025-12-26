我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰在麥迪遜廣場花園上演戲劇性結局。紐約尼克在第四節一度落後多達17分的情況下，靠著強勢反撲，以126：124逆轉擊敗克里夫蘭騎士，連續第三年在聖誕節贏球，也讓騎士再度吞下本季最熟悉的苦果，關鍵時刻無法收官，主帥阿特金森（Kenny Atkinson）也坦言感到很失望。尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）攻下全場最高34分，並在終場前1分05秒投進致勝三分彈，為主場球迷點燃勝利氣氛。替補出發的克拉克森（Jordan Clarkson）貢獻25分，成為尼克後段追分的重要火力來源。真正扭轉戰局的，則是尼克板凳席的全面爆發。新秀後衛柯萊克（Tyler Kolek）繳出16分、9助攻的亮眼數據，並在關鍵時刻成功封阻米契爾（Donovan Mitchell），原本被吹犯規的判決經重播後改判成功，引爆全場歡聲。中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）則在禁區不斷拚搶進攻籃板，全場抓下13籃板，多次為尼克續命。尼克第四節以42：28徹底壓過騎士，完成不可思議的大逆轉。騎士方面，米契爾仍繳出34分、7籃板、6助攻的全能成績，第四節獨拿15分；加蘭（Darius Garland＿補上20分10助攻，但球隊在最後12分鐘命中率僅34%，最終葬送勝利。賽後，騎士總教練阿特金森進行較長時間的反思與說明，語氣中同時交雜著失望與樂觀。「老實說，輸球的方式真的讓人很失望，」阿特金森坦言，「我們在第四節得到的出手機會其實不差，投籃品質也還可以，但就是沒有把球投進。那一段時間真的傷我們很深。」他也直指比賽的另一個致命點：「你不能給像尼克這樣的球隊額外的進攻回合，但我們在籃板與失誤控制上輸了，最後也輸了整場比賽的『回合數之戰』，這是我們賽前板子上寫得最清楚的一點。」儘管再度在聖誕夜吞敗，阿特金森仍試圖從比賽中找出正面訊號。「我希望我現在能站在這裡說：『是的，我們贏了。』但以教練的角度來看，我其實感覺得到，我們正在找回那個節奏，」阿特金森說道，「我賽後跟球員說，我其實比很多時候都還要受到鼓舞。」他進一步補充：「我看到太多好的細節了，這也是為什麼我對這支球隊仍然充滿信心。當然，結果令人失望，但整體方向是對的。」阿特金森也特別提到，近期輪換陣容逐漸回穩，是他感到樂觀的重要原因。「當你開始把輪換球員一個一個找回來，感覺真的不一樣，」他表示，「現在我們比較穩定了，但還沒完全到位。像Evan（Mobley）還需要時間找回自己的節奏，不過整體來看，零件正在慢慢回到正確的位置，這就是我感到鼓舞的原因。」