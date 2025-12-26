美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）亞特蘭大勇士上賽季拿下76勝86敗，在國聯東區排名倒數第二，整體競爭力相較於前幾年呈現不小的落差，勇士高層也開始提前思考未來球隊方向，而曾入選三次全明星賽的艾爾比斯（Ozzie Albies）近年來因傷導致出賽不穩定，雖勇士決定執行艾爾比斯的球團選項，但美媒《FanSide》也給出交易方案，認為勇士可以嘗試用艾爾比斯響尾蛇隊二壘手馬提（Ketel Marte）。
勇士執行艾爾比斯球團選項 美媒給出交易方案
勇士總管安索普洛斯（Alex Anthopoulos）曾強調所有合約選項都會依照聯盟規定，在世界大賽結束後五天內才做出最終決定，「關於這些選項，我們一向是在賽季結束後才做決定。很多事情都可能發生、情況也會改變，所以一定會等到最後一刻。」
根據《MLB Trade Rumors》記者亞當斯（Steve Adams）報導，勇士進入休賽季後，決定執行艾爾比斯合約中的球團選項，《FanSide》記者羅特曼（Zachary Rotman）則認為勇士可以嘗試用艾爾比斯交易響尾蛇隊二壘手馬提。
羅特曼指出，馬提的名字一旦出現在交易市場，勢必引起全聯盟30支球隊的關注，「他是目前全大聯盟最頂尖的二壘手之一。對勇士來說，這筆交易在紙面上非常合理。不僅能讓原本就火力兇猛的打線更加可怕，馬提剩餘6年、總值1.025億美元的合約，也堪稱物超所值。」
交易馬提戰力升級 但情感方面難取捨
勇士一向擅長操作高性價比合約，而馬提無疑符合這樣的建隊哲學。相較之下，他將是艾爾比斯的明顯升級；但對響尾蛇而言，艾爾比斯的低薪合約與上季後半段的回溫表現，也可能具備一定吸引力。
艾爾比斯近年受傷病困擾，出賽穩定度成為隱憂，這也是勇士若考慮換回馬提的重要因素之一。若此交易成真，對勇士球迷而言將是五味雜陳的結果。一方面，馬提在攻守與耐戰度上都被視為升級選項；另一方面，艾爾比斯多年來一直是球迷心中的人氣球星，送走他勢必引發情感衝擊。
資料來源：《The Sporting News》
