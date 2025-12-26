達拉斯獨行俠今（26）日在聖誕大戰中客場出戰金州勇士，雖最終獨行俠以116：126不敵勇士，但獨行俠狀元弗拉格（Cooper Flagg）在此戰打破兩項由「詹皇」詹姆斯（Lebron James）保持的新人聖誕大戰紀錄，勇士格林（Draymond Green）也坦言達拉斯擁有弗拉格，讓球隊未來一片光明。
弗拉格聖誕大戰打出好表現 破詹姆斯兩項紀錄
弗拉格此戰拿下27分、6籃板、5助攻，成為繼詹姆斯後最年輕在聖誕大戰拿下25分的球員，此外弗拉格也以19歲零4天，成為繼詹姆斯後，最年輕登上聖誕大戰舞台的球員，2003年的聖誕大戰，當年詹姆斯以18歲的年紀，成為史上最年輕在聖誕大戰中登場的球員，並砍下34分6籃板。
逐漸證明天賦 嘴綠也盛讚
弗拉格雖開季表現一度引起外界質疑，但隨著逐漸適應NBA強度，弗拉格開始慢慢展現狀元天賦，在19歲生日前，弗拉格在對上猶他爵士的比賽中，砍下42分，一舉打破了詹姆斯高懸20多年的紀錄，成為NBA史上單場得分最高的18歲球員。
格林在聖誕大戰前也盛讚這位未來可能成長為超級巨星的菜鳥，「我最欣賞他的一點，是他在攻守兩端都能影響比賽，達拉斯因為弗拉格，擁有非常光明的未來。」
資料來源：《X》、《The Sporting News》
