美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇火球男科佩奇（Michael Kopech）上賽季因傷導致表現不穩定，休賽季成為自由球員後，至今仍未找到新東家，《Bleacher Report》米勒（Kerry Miller）在報導指出，科佩奇雖上賽季飽受傷病摧殘，但他依舊是自由市場上被低估的牛棚戰力。
科佩奇上賽季因傷表現不佳 至今仍未找到新東家
科佩奇自2024 年交易截止日前被道奇網羅之後，到賽季結束，科佩奇合計出賽 48 場，其中包含 10 場季後賽，繳出1.84防禦率、每9局貢獻10.4 次三振、拿下5勝、17 次中繼成功、6次救援成功 的成績，期間從未搞砸救援，也未吞敗。米勒分析自由市場上多名牛棚投手陸續找到新東家，科佩奇2025年的實際出賽時間過短，讓他逐漸淡出焦點，被外界遺忘。
科佩奇仍有實力 美媒點名雙城是潛在下家
科佩奇上賽季因手臂發炎，缺席賽季前兩個月，直到6月上旬才復出。回歸後，他在8場出賽中投7局無失分，拿下5次中繼成功，表現亮眼，卻又因半月板撕裂再度進入傷兵名單，9 月初復出後，科佩奇不到三週又因膝蓋發炎再次缺陣。
即便科佩奇2025年表現不是太亮眼，但米勒仍看好他未來的發展，「「從他過去兩季的表現來看，他完全有能力勝任比賽終盤的重要角色。」米勒也指出明尼蘇達雙城將成為科佩奇的潛在下家，「以目前雙城的牛棚狀況，科佩奇甚至有機會直接擔任終結者。」
資料來源：《Full-Count》
