▲黃婧靈（中）在TVB台慶節目禮服超性感，雖然搶得關注，卻也讓自己丟了慈善秀的主持棒。（圖／摘自《萬千星輝賀台慶》紅毯現場直播）

▲黃婧靈上圍傲人，受封新一代「咪神」。（圖／摘自 IG@krysellawong）

▲黃婧靈平日就常有這樣的性感穿著，但在紅毯上走類似風格，卻引來形象爭議。（圖／摘自 IG@krysellawong）

27歲香港女星黃婧靈，有著36E的火辣上圍，受封TVB「新一代咪神」，贏得不少矚目。早先TVB《萬千星輝賀台慶》節目上，黃婧靈也穿上性感設計的白色晚禮服，低胸、露腰又秀出美腿、「挖洞面積大」，成功成為當晚焦點。不過也有網友給予負批，讓她陷入形象爭議，被傳因此丟掉《博愛》慈善節目主持棒。黃婧靈在TVB台慶活動紅毯上，刻意展露性感曲線大搶鋒頭，雖然十足吸睛，卻也是雙面刃，不少觀眾反倒覺得她這樣低俗而非性感，遊走在走光的邊緣，禮服剪裁又太緊身，整個線條變形，似乎為求關注不擇手段，大敗好感。更得不償失的是，黃婧靈原先獲安排擔任即將舉行的慈善秀主持人之一，有傳主辦單位考慮到活動的性質需要莊重，主持人都要有健康及正面的形象，因為她的性感穿著引發太大爭議，眼見許多網友給負評，決定火速將她踢出主持人的名單。香港演藝界競爭激烈，許多女星時時刻刻都在想厲害的招數搏上位，黃婧靈的身材當然是她的利器，她的綽號叫「波波」，又被封「咪神」，都看得出她在演藝界最突顯的特色，沒想到她在紅毯「放大絕」，最後竟是弄巧成拙，應該也是始料未及。對於這個結果，網友們也意見不一，有人贊同黃婧靈勇於展現自我優勢、大方不藏私，也有人認為畢竟是紅毯上的場合，不能失去典雅莊重，兩邊爭論不休，在她丟掉慈善節目主持棒之後，變得更受到矚目。