美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）舊金山巨人上賽季拿下81勝81敗，雖季中交易德佛斯（Rafael Devers）試圖補強打線火力，但最終仍無法打進季後賽，休賽季多名大咖自由球員的傳聞中，總能看到巨人的身影，但球隊始終未完成補強，《MLB》記者西蒙（Andrew Simon）近期點出，多倫多藍鳥內野手畢歇特（Bo Bichette）將是巨人補強的「完美人選」
巨人戰績差強人意 休賽季並無太多動作
西蒙在文章中指出，巨人自2017年以來只有一個賽季勝率超過五成，且只打進一次季後賽，即便球隊近年來補進多名全明星級選手，但球隊仍需要補強，「巨人在過去四個賽季的勝場數都介於 79 到 81 勝之間，即便巨人已補進三壘手查普曼（Matt Chapman）、游擊手亞達梅斯（Willy Adames）以及一壘手德佛斯，巨人仍是一支極度需要明星級戰力的球隊。」
畢歇特打擊型態符合巨人主場 成補強完美人選
雖然自由市場上仍有像塔克（Kyle Tucker）這樣的大物自由球員，但簽下畢歇特能夠讓巨人被評為聯盟後段班的二壘防區，得到實質性的補強。此外畢歇特以高擊球率、平飛球為主的打擊型態，也被認為相當適合巨人主場甲骨文球場，這座球場不利於全壘打，但對於安打型打者相對友善。
目前外界普遍猜測，畢歇特最終仍可能選擇回鍋藍鳥。不過，若他有意轉戰他隊，巨人不僅能提供具吸引力的長約，也能讓他置身於一套火力完整的打線之中。
資料來源：《The Sporting News》
