金州勇士總教練科爾（Steve Kerr）日前與格林（Draymond Green）在比賽中爆發激烈衝突，格林隨後走回休息室，雖兩人表示已經達成和解，也一起向球隊道歉，但外界仍然相當關注此事件，巴特勒（Jimmy Butler）今日被問到關於衝突事件時，巴特勒坦言爭吵是比賽的一部分，隨後他也坦言自己蠻喜歡這種場面的，甚至讓他「感到興奮」
巴特勒充滿激情 過去也曾爆發爭議
身為聯盟中最具激情的球員之一巴特勒過去在灰狼時期也曾因火爆性格引發熱議，因此他非常能理解球場上的摩擦。巴特勒認為，科爾與格林攜手奪下多座冠軍，兩人之間的高度默契與對勝利的渴望，正是導致情緒爆發的主因。
爭吵是比賽的一部分 巴特勒坦言「感到興奮」
巴特勒在受訪時坦言衝突是比賽的一部分，爭吵在所難免，「這就是比賽的一部分，當你們共事這麼久，爭吵在所難免，不可能永遠風平浪靜。兩位曾一起登頂的頂尖競爭者都想繼續贏球，我早就預料會發生這種事，這沒什麼。」隨後巴特勒也笑說自己蠻喜歡這種衝突的場面，「我挺喜歡這種場面的，對著彼此大吼大叫，這甚至讓我感到有點興奮。」
隨著聖誕大戰的勝利，勇士隊似乎嘗試將衝突拋諸腦後。儘管核心球員年齡漸長、賽季充滿挑戰，但球隊目前氣氛依舊樂觀。對於這支志在奪冠的隊伍來說，如何減少爭議、將「熱情」正確地發揮在贏球上，將是下半季最重要的課題。
資料來源：《The Sporting News》
