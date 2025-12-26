休士頓火箭今（26）日靠著年輕新星湯普森（Amen Thompson）與老將杜蘭特（Kevin Durant）聯手發威，在聖誕大戰客場以119：96痛宰洛杉磯湖人。湖人不僅吞下賽季首次3連敗，排名也正式被灰狼反超，跌至西區第5。當家球星詹姆斯（LeBron James）全場正負值 -33，更寫下個人來到湖人後的最難堪紀錄，賽後臉色極其凝重，未多作停留便逕自走向更衣室。
湖人vs火箭賽況：NBA聖誕大戰／火箭119：96血洗湖人！杜蘭特開啟死神模式、轟25分
湯普森全場出賽32分鐘，19投12中高效砍下 26 分、7籃板與5助攻，正負值+26與杜蘭特並列全隊最高。他在防守端更完全鎖死湖人當家控球唐西奇（Luka Doncic），逼得對方首節就出現4次失誤。湖人媒體《The Lakers Review》賽後心服口服地表示：「湯普森今晚擊敗了每一個湖人球員。」
詹皇正負值寫新低 湖人慘敗成「常態」
相較於火箭年輕球員的活力，湖人傳奇球星詹姆斯今日顯得體力不濟。他出賽32分鐘僅得18分、2籃板，雖然命中率尚可，但場上影響力跌至冰點。數據顯示，詹姆斯全場正負值-33為來到湖人後的最低，甚至大幅超越上一場對太陽時的 -18。賽後詹姆斯臉色極其凝重，未多作停留便逕自走向更衣室。
更令紫金球迷絕望的是，湖人本季的10場失利全數輸超過雙位數，場均輸分高達18.5分。近三場比賽合計狂輸62分，完全失去還手之力。
火箭變陣奏效 湯普森撕裂湖人紙糊防線火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）此役果斷變陣，將伊森（Tari Eason）拉上先發組成「五大陣容」，並讓湯普森重回一號位。這個調整收到了奇效，湯普森利用驚人的運動天賦，面對詹姆斯與八村壘守護的鋒線如入無人之境，多次上演撕裂防線的暴扣與突破。
