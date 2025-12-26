我是廣告 請繼續往下閱讀

Winter《SBS歌謠大戰》被靜音 比噓聲還恐怖

《SBS歌謠大戰》雖然圓滿落幕，但aespa成員Winter卻意外被推上風口浪尖，網友翻出她在紅毯向粉絲打招呼時，現場卻出現罕見的「安靜抵制」，幾乎沒有任何尖叫聲回應；反觀接著發言的寧寧與Giselle，一開口全場立刻「醒了過來」猛力尖叫、氣氛瞬間回溫，這樣的冷熱對比，外界普遍認為與月初Winter捲入和BTS成員田柾國的交往緋聞脫不了關係，因為至今雙方皆未正面回應，才導致部分粉絲情緒反彈，意外成為被「靜音對待」的焦點人物。12月初，BTS成員田柾國與aespa的Winter被爆出戀愛ING，起因是實境節目《ARE YOU SURE?!》中，柾國玩水時被鏡頭捕捉到手臂後側疑似有「三隻小狗」圖案的刺青，而Winter在相同位置也被發現有相似圖樣，立刻被網友聯想成情侶刺青，接著兩人疑似穿情侶裝的畫面也被翻出，戀愛傳聞瞬間炸鍋。不過對此，，男方HYBE則一路神隱，至今未正面說明。由於緋聞遲遲沒有回應，部分網友與粉絲情緒反彈，在昨天《SBS歌謠大戰》紅毯上甚至出現明顯對比，當Winter向現場打招呼，喊完「嗨大家好，我們是aespa，聖誕快樂」後，現場卻一片安靜；接著換寧寧與Giselle發言，寧寧祝福才說到一半，全場立刻爆出尖叫聲，連一旁的Giselle都被聲量嚇到，之後Giselle用日文打招呼，同樣獲得熱烈回應，反觀Winter的冷場，尷尬氣氛形成強烈對比。事件發酵後，Winter出席各大年末頒獎典禮時，手臂刺青始終是外界關注焦點，昨晚在《SBS歌謠大戰》紅毯上，她選擇穿上露出手臂的淡藍灰色系禮服登場，鎖骨、肩線與手臂線條一覽無遺，整體氣質清新又優雅，也讓人更注意到她的手臂狀態，但從現場照片來看，幾乎看不到任何刺青痕跡，視覺上像是擦了提亮霜或特殊遮瑕，效果相當自然。照片曝光後，網友立刻熱議，「原來真的可以遮成這樣」、「既然能遮，那之前怎麼沒遮」、「這也太自然了吧」、「聽說藝人全身都會擦，看來是真的」，各種留言刷一排，話題熱度再度被推上來。