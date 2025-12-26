NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人在聖誕大戰以96：119慘敗休士頓火箭，不僅吞下賽季首度三連敗，球隊內部的矛盾也隨著這場潰敗徹底浮上水面。賽後，當家球星詹姆斯（LeBron James）罕見在未受訪的情況下直接離開球館；而總教練瑞迪克（JJ Redick）則在記者會上發表毀滅性言論，直言隊內「有些人」始終不願為了贏球做出正確選擇。
詹皇正負值-33刷新紀錄 賽後「拒訪」逕自離場
本場比賽，詹姆斯出戰32分鐘攻下18分，但場上影響力跌至冰點，正負值-33創下他加盟湖人以來最慘澹的表現。根據《The Athletic》記者Law Murray指出，詹姆斯賽後臉色極其凝重，未等待任何媒體採訪便迅速離開休息室與球館，顯見其挫折感已達臨界點。
不僅詹姆斯表現低迷，湖人整體的頹勢已成「常態」。本季湖人至今10場敗仗全數輸分達雙位數，場均輸掉18.6分，近三場比賽合計狂輸62分，這支昔日豪門在面對強敵時已完全失去還手之力。
瑞迪克重砲開火：有人執迷不悟、脫節嚴重
相較於詹姆斯的沉默，總教練瑞迪克在賽後採訪中顯得極度憤怒。針對球隊如何改善問題，他直言這並非訓練量不足，而是「心態選擇」：「這歸根結底是選擇的問題，但太多時候，我們隊裡有些人不願意做出正確選擇，而且一直以來都是那些人不願改變。」
這段言論被外界視為瑞迪克對隊內部分球員的公開處刑。陣中球員拉拉維亞（Jake LaRavia）也坦言：「目前湖人內部存在脫節，我們需要重新召開內部會議來解決教練提出的問題。」而唐西奇（Luka Doncic）則無奈表示：「我不知道需要改變什麼，但一定得變，我們現在看起來糟透了。」
專家預言「交易潮」將至：不變動就沒希望
面對湖人內憂外患，《Yahoo Sports》資深記者Kevin O'Connor斷言，湖人的大交易已經勢在必行：「湖人的交易潮即將來臨，現在只是『誰』以及『何時發生』的問題。看過這幾場表現並聽完瑞迪克的發言，很明顯如果不做交易，這支球隊今年毫無奪冠希望。」
隨著里夫斯（Austin Reaves）傷退、詹姆斯體力受挫，以及教練與球員間日益緊繃的關係，湖人管理層是否會在接下來的休息日扣下交易扳機，已成為全聯盟關注的焦點。
消息來源：Law Murray、Kevin O'Connor
