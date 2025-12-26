從腹股溝、膝蓋到腿部，傷勢始終伴隨其生涯發展。

▲獨行俠當家球星戴維斯（Anthony Davis）在一次跑動中感到腿部不適，隨即退場並返回更衣室。（圖／美聯社／達志影像）

腹股溝、膝蓋到腿部，傷勢始終伴隨其生涯發展。本季至今，戴維斯僅出賽15場，場均21.7分、11.4籃板、3.0助攻、1.3抄截與1.5阻攻，投籃命中率52.5%

達拉斯獨行俠在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰對上金州勇士時，再度遭遇重大變數。戴維斯是在比賽進行中出現不適後直接返回休息室，球團宣布他因腹股溝傷勢退賽，未再回到板凳觀戰，顯示球隊對傷勢採取高度保守態度。在傷退前，戴維斯雖然進攻端尚未完全進入節奏，但在防守端仍是獨行俠禁區核心，繳出3分、3籃板、1抄截與2阻攻的數據。隨著他離場，獨行俠在護框與身體對抗上明顯失衡，勇士迅速掌控比賽節奏，最終以126：116收下勝利。戴維斯缺陣後，獨行俠新秀庫柏．弗拉格（Cooper Flagg）扛起進攻重任，全場攻下27分、6籃板、5助攻與1阻攻，投籃命中率61.9%，展現狀元身手，但仍不足以彌補禁區戰力的巨大落差。勇士方面，史蒂芬．柯瑞（Stephen Curry）貢獻23分、3籃板、4助攻，雖然外線手感並非最佳，但成功穩住比賽節奏，搭配團隊攻勢在下半場逐步拉開比分。這次腹股溝拉傷，再度點出戴維斯職涯反覆出現的下半身傷病問題。從，仍是聯盟最具影響力的禁區球員之一，但「能否上場」始終比表現本身更受關注。目前球團尚未公布明確回歸時間表，預計將以腫脹反應與疼痛管理作為評估依據，而非設定固定復出日期。交易大限逐步逼近，戴維斯的健康狀況勢必成為獨行俠管理層的關鍵考題。若傷勢恢復期拉長，球隊恐須重新評估建隊策略，包括補強前場深度、尋找保險型內線，甚至調整對核心老將的依賴程度。對獨行俠而言，這場聖誕夜的傷退事件再次提醒現實殘酷性，當爭冠希望高度建立在戴維斯的出勤率之上，每一次傷病都可能直接左右整個賽季走向。