▲炎亞綸（如圖）最近創業，轉做幕後工作，成立大浪娛樂，投入影視IP開發，變身CEO。（圖／晴空鳥提供）

網紅Andy日前拍片爆料，指在前女友家寧的手機中發現一個名為「家寧公關危機」的群組，成員包含網軍、公關，甚至影射有一位「非常有名、副業非常多」的男藝人也在其中，引發網友瘋狂猜測是炎亞綸。面對外界的影射，炎亞綸今（26）日受訪時還原真相，無奈透露自己根本跟對方不熟，甚至自爆一段「入群2分鐘就被踢」的荒謬經歷，忍不住火大直呼：「其實我蠻賭爛！」Andy的爆料影片引發軒然大波，炎亞綸因符合「有名、副業多」的特徵而成為眾矢之的。對此，炎亞綸今日受訪時嚴正澄清，強調自己與Andy、家寧根本不熟，雙方甚至連聯絡方式都沒有，「我跟家寧、Andy 完全沒有私交，怎麼聯絡？」至於網路上流傳的合照，他解釋那僅是在「這群人」展榮、展瑞家聚會時剛好遇到才拍的，並非私下有約。針對被指控在公關危機群組內，炎亞綸還原了當時的情況。他表示，當時是被朋友詢問「有沒有可以合作的介紹窗口」，隨後就被拉進一個群組，「但加入2分鐘我就被踢掉，我也不知道是什麼狀況。」至於第一時間沒有出面澄清，炎亞綸表示，是因為過程太過荒謬且難以解釋清楚，「而且我才在裡面2分鐘，其實我蠻賭爛。」他先前在 Podcast 節目《激罵揪某聊》中也曾無奈表示：「到底一個人有多閒，才會去管別人的破事，請大家自己判斷，我真的很懶得講。」無端捲入網紅分手風波，讓炎亞綸大嘆倒楣。現在的他轉戰幕後工作，創辦大浪娛樂，變身CEO，他表示今年雖然過得挺好玩，但算命說他明年「害太歲」，很擔心明年會犯小人、又被黑。為了求個心安，他透露近期已經先去廟裡點光明燈、安太歲，希望能遠離是非，專注在演藝工作上。