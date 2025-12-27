味全龍「龍之子」徐若熙昨（26）日正式加盟日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊，穿上象徵王牌的「18號」球衣，明年將展開旅日生涯。而徐若熙的日文翻譯人選也浮出水面，軟銀隊官網公告新任翻譯為24歲的張為瀚，過去曾是「野球留學生」，去年從BC獨立聯盟退役，今年加入樂天桃猿擔任總教練古久保健二貼身翻譯，明年轉效力軟銀隊，張為瀚薪水有望「10倍跳」。
張為瀚出任徐若熙貼身翻譯 曾是「野球留學生」
徐若熙明年將展開旅日生涯，外界也猜測徐若熙的日語翻譯會由誰出任。昨日的加盟記者會，一位熟悉的身影出現在場邊，是樂天桃猿前日籍總教練古久保健二貼身翻譯張為瀚。軟銀隊官網隨後也公布新入團的行政人員，其中新任中文翻譯正是張為瀚，也代表他明年將轉任徐若熙貼身翻譯。
張為瀚現年24歲，曾是福林少棒、長安青少棒一員，高中前往日本鹿島學園高校就讀，成為「野球留學生」。高中畢業後，張為瀚繼續升學，取得東京國際大學學士，2023年曾報名中職選秀，不過未受到青睞。
張為瀚去年回到日本球界，加入BC聯盟栃木金色勇士隊，與樂天金鷲台灣好手陽柏翔是該聯盟唯二的台灣選手。去年年底張為瀚決定卸下球衣返台求職，第1份工作就是擔任古久保的貼身翻譯，還因酷帥的外型，被球迷封為「樂天王陽明」。
從獨立聯盟球員到日職翻譯 張為瀚薪水有機會「10倍跳」
張為瀚在翻譯職務上頗受好評，由於是球員出身，能夠成為古久保與選手間的橋樑，加上沈穩的個性與應對能力，完全不像是一位不到25歲的社會新鮮人。張為瀚曾在日本留學，明白隻身在海外打球的「孤獨感」，相信能夠幫助徐若熙快速適應日本的環境。
明年加入軟銀隊，張為瀚薪水有望「10倍跳」，年薪推估700萬日幣至900萬日幣之間（約140萬至180萬新台幣）。去年張為瀚效力BC獨盟時，年薪推估僅70萬至80萬日幣，返台加入桃猿擔任翻譯，年約推估48萬至54萬新台幣（約240萬至270萬日幣）。
更多徐若熙相關新聞：
📍徐若熙正式加盟福岡軟銀鷹！身披王牌「18號」 展開日本職棒生涯
📍徐若熙加盟軟銀！蔡其昌快閃記者會 回憶唯一「沒笑容」那場比賽
📍軟銀對徐若熙規劃曝光！城島健司：若他入選經典賽中華隊不會阻攔
📍徐若熙透露選擇軟銀的最大原因！穿上王牌「18號」笑說很輕材質好
我是廣告 請繼續往下閱讀
徐若熙明年將展開旅日生涯，外界也猜測徐若熙的日語翻譯會由誰出任。昨日的加盟記者會，一位熟悉的身影出現在場邊，是樂天桃猿前日籍總教練古久保健二貼身翻譯張為瀚。軟銀隊官網隨後也公布新入團的行政人員，其中新任中文翻譯正是張為瀚，也代表他明年將轉任徐若熙貼身翻譯。
張為瀚現年24歲，曾是福林少棒、長安青少棒一員，高中前往日本鹿島學園高校就讀，成為「野球留學生」。高中畢業後，張為瀚繼續升學，取得東京國際大學學士，2023年曾報名中職選秀，不過未受到青睞。
張為瀚去年回到日本球界，加入BC聯盟栃木金色勇士隊，與樂天金鷲台灣好手陽柏翔是該聯盟唯二的台灣選手。去年年底張為瀚決定卸下球衣返台求職，第1份工作就是擔任古久保的貼身翻譯，還因酷帥的外型，被球迷封為「樂天王陽明」。
張為瀚在翻譯職務上頗受好評，由於是球員出身，能夠成為古久保與選手間的橋樑，加上沈穩的個性與應對能力，完全不像是一位不到25歲的社會新鮮人。張為瀚曾在日本留學，明白隻身在海外打球的「孤獨感」，相信能夠幫助徐若熙快速適應日本的環境。
明年加入軟銀隊，張為瀚薪水有望「10倍跳」，年薪推估700萬日幣至900萬日幣之間（約140萬至180萬新台幣）。去年張為瀚效力BC獨盟時，年薪推估僅70萬至80萬日幣，返台加入桃猿擔任翻譯，年約推估48萬至54萬新台幣（約240萬至270萬日幣）。
更多徐若熙相關新聞：
📍徐若熙正式加盟福岡軟銀鷹！身披王牌「18號」 展開日本職棒生涯
📍徐若熙加盟軟銀！蔡其昌快閃記者會 回憶唯一「沒笑容」那場比賽
📍軟銀對徐若熙規劃曝光！城島健司：若他入選經典賽中華隊不會阻攔
📍徐若熙透露選擇軟銀的最大原因！穿上王牌「18號」笑說很輕材質好