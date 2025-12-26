更是連續第三場遭遇雙位數落敗，戰績滑落至19勝10敗，西區排名下探至第5。比賽內容全面失序，也讓外界普遍認為，湖人勢必在交易大限前有所動作。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湖人場比賽皆在對抗性、轉換速度與防守紀律上落於下風，也讓「補強勢在必行」成為共識。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

洛杉磯湖人在NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕大戰主場以96：119再度慘敗休士頓火箭，不僅吞下三連敗，NBA名嘴凱文．歐康納（Kevin O'Connor）在賽後於社群平台X直言，這場聖誕慘敗已清楚暴露湖人陣容問題，並預告洛杉磯即將成為交易市場的活躍買家。他也補充，從比賽內容以及總教練JJ．瑞迪克（JJ Redick）的賽後發言來看，湖人內部已經意識到問題的嚴重性。相較於以往較為克制的公開談話，瑞迪克在賽後幾乎毫不保留地批評球隊表現，直指態度與執行力全面失守。瑞迪克表示：「今天的關鍵只有兩個字，努力與執行。當我們把這兩件事做好時，我們是一支好球隊；做不到的時候，我們就是一支很糟糕的球隊，而今晚我們就是後者。」他更進一步指出問題核心：「我們現在不夠在乎，這是最讓我困擾的地方。不夠在乎去做該做的事，不夠在乎當一名職業球員。」瑞迪克甚至放話，接下來的訓練將會「非常不舒服」，並直言不願再用這樣的狀態打完整個賽季。數據面同樣反映湖人的困境。此役僅盧卡．唐西奇（Luka Doncic）一人得分突破20分，攻下25分、5籃板、7助攻；勒布朗．詹姆斯（LeBron James）拿下18分，成為第二高得分者。不過兩人合計出現9次失誤，占全隊16次失誤的一半以上，直接讓火箭多次轉換為快攻得分。奧斯汀．里夫斯（Austin Reaves）挹注12分，迪安卓．艾頓（Deandre Ayton）拿下10分，八村壘（Rui Hachimura）出賽超過28分鐘卻表現低迷，未能在輪換端提供支援火力。在輸給火箭之前，湖人已先後敗給洛杉磯快艇與鳳凰城太陽，近期對西區強權的競爭力明顯下滑。三場比賽皆在對抗性、轉換速度與防守紀律上落於下風，也讓「補強勢在必行」成為共識。湖人接下來將休兵數日，直到12月29日對上沙加緬度國王才會再度出賽。在瑞迪克強硬表態、外界交易傳聞升溫的情況下，這場比賽不僅是止敗關鍵，也將成為湖人是否能在風暴前穩住軍心的重要指標。