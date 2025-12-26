隨著聖誕節結束，2025–26年美國職棒大聯盟（Major League Baseball）休季正式進入下半場。距離投捕手於2月報到春訓僅剩約兩個月，各隊補強節奏逐漸加快。根據《MLB.com》記者Mark Feinsand整理的自由市場Top 30名單，目前仍有14位重量級自由球員尚未簽約，成為聯盟關注焦點，其中兩名日本好手今井達也和岡本和真依舊仍在市場上等待心儀下家。

《MLB.com》進一步為這14位球員各自評估「最適合的落腳球隊」，以下為完整整理：

⚾多倫多藍鳥 × Kyle Tucker

藍鳥在爭冠窗口期全力衝刺，但外野戰力仍有缺口。塔克（Kyle Tucker）的左打火力與全面攻守，能與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）形成致命核心，為球隊爭冠補上最後一塊拼圖。

⚾波士頓紅襪 × Alex Bregman

紅襪持續尋找內野強化方案，布雷格曼（Alex Bregman）不僅是穩定輸出者，更是頂級更衣室領袖，能穩住熱角並提升整體防守結構。

⚾舊金山巨人 × Bo Bichette

巨人多年卡在5成勝率邊緣，急需明星級野手。比薛特（Bo Bichette）可補強二壘並提升內野攻擊層次，即便在甲骨文球場也具高打擊價值。

▲藍鳥球星波·比薛特（Bo Bichette）傳出願意轉守二壘，吸引急需補強內野戰力的道奇與洋基關注，預估合約總值上看2億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲巨人多年卡在5成勝率邊緣，急需明星級野手。比薛特（Bo Bichette）可補強二壘並提升內野攻擊層次，即便在甲骨文球場也具高打擊價值。（圖／美聯社／達志影像）
⚾紐約大都會 × Cody Bellinger

大都會流失多名核心野手，貝林傑（Cody Bellinger）的多守位能力與長打火力，能一次補上中外野、一壘與左外野三大缺口。

⚾巴爾的摩金鶯 × Ranger Suárez

金鶯雖積極補強，但先發輪值仍仰賴傷後回歸投手。R.蘇亞雷斯（Ranger Suárez）並非王牌型投手，卻是穩定、可靠、具季後賽經驗的即戰力。

⚾ 紐約洋基 × 今井達也

洋基輪值高度依賴術後復出的投手群，27歲的今井達也在NPB長期展現穩定壓制力，被視為Max Fried後方的理想保險，也是日本投手重返洋基的最佳時機。

▲長期追蹤洋基的《YES Network》資深記者柯瑞（Jack Curry）近日在節目中透露，目前洋基與今井達也之間「沒有任何實質接觸的跡象」。這場競逐的天平似乎正逐漸向芝加哥傾斜。（圖／記者葉政勳攝）
▲洋基輪值高度依賴術後復出的投手群，27歲的今井達也在NPB長期展現穩定壓制力。（圖／記者葉政勳攝）
⚾芝加哥小熊 × Framber Valdez

小熊欲撼動釀酒人霸權，急需王牌級先發。瓦德茲（Framber Valdez）多年高局數、低防禦率，搭配小熊內野防守，堪稱完美契合。

⚾ 西雅圖水手 × Eugenio Suárez

水手三壘戰力薄弱，E.蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）即便近況下滑，仍具長打威脅與情感連結，能兼顧DH與三壘，提升打線厚度。

⚾匹茲堡海盜 × 岡本和真

海盜投手戰力亮眼卻長期火力不足。29歲的岡本和真在NPB證明穩定重砲實力，若能補上三壘火力，將大幅提升球隊競爭力。

▲岡本和真爭奪戰逐漸面臨最後高潮，共有6支MLB球隊競價，於檯面下展開拉鋸戰，圍繞在這位日本強打的簽約消息，預計還會佔據各大媒體版面一段時間。（圖／陳明中攝）
▲海盜投手戰力亮眼卻長期火力不足。29歲的岡本和真在NPB證明穩定重砲實力，若能補上三壘火力，將大幅提升球隊競爭力。（圖／陳明中攝）
⚾科羅拉多洛磯 × Luis Arraez

高原主場最適合安打製造機。Arraez的極致聯絡能力，正是洛磯最迫切需要的打擊類型。

⚾亞特蘭大勇士 × Zac Gallen

勇士輪值健康疑慮重重，薩克·賈倫（ Zac Gallen）雖本季成績下滑，但長期穩定性與勇士投手養成體系，可能帶來雙贏。

⚾費城費城人 × J.T. Realmuto

費城人爭冠心切，捕手戰力卻成短板。即便年齡偏大，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）仍是市場上最可靠解方。

⚾聖地牙哥教士 × Chris Bassitt

教士輪值人手流失嚴重，巴希特（Chris Bassitt）連續多年高局數出賽，是低風險、高穩定度的理想補強。

⚾坦帕灣光芒 × Lucas Giolito

吉奧里托（Lucas Giolito）歷經傷病起伏，但光芒向來擅長讓投手重生，即便非長期解答，也可能成為高價值交易資產。

隨著自由市場逐漸收斂，這14位球星的最終去向，將深刻影響2026年MLB版圖。其中，今井達也與岡本和真的動向，更被視為亞洲球員進軍大聯盟的重要風向球，值得持續關注。

▲費城人捕手J.T. Realmuto。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城人爭冠心切，捕手戰力卻成短板。即便年齡偏大，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）仍是市場上最可靠解方。（圖／美聯社／達志影像）
消息來源：MLB.com

