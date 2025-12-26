我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金慧成於去年休季透過入札制度自韓職（KBO）轉戰大聯盟，與道奇簽下3年總值1250萬美元的合約。（圖／美聯社／達志影像）

效力於洛杉磯道奇的韓國籍內野手金慧成，近日再度被捲入交易傳聞。韓國媒體《OSEN》於12月25日刊出專文指出，美國媒體拋出道奇可能與紐約洋基進行交換交易的構想，而金慧成被點名可能成為籌碼之一，消息一出也讓韓媒感到困惑。《OSEN》引述美國體育媒體《ClutchPoints》報導，指出洋基有意評估交易二壘手齊森姆（Jazz Chisholm Jr.），並認為他是補強道奇內野的理想人選。報導更進一步推測，若交易成真，可能會是「1換3」的架構，而道奇端被送出的三名球員中，金慧成被視為潛在人選之一。齊森姆本季出賽130場，繳出打擊率2成42、31轟、80打點、31盜壘的全能成績，OPS達到0.813，具備「攻、跑、守」三拍子能力，被視為能立即填補道奇內野戰力的全明星等級球員。報導也提到，隨著道奇內野逐漸高齡化，今冬多家美媒頻頻點名道奇可能在交易市場有所動作，而年薪相對較低、又能守多個位置的金慧成，屢次被外界視為具吸引力的交易籌碼。金慧成兼具二壘、游擊與中外野守備能力，在明星雲集的道奇陣中，合約彈性也讓他更容易被納入討論。對於再度浮上檯面的交易傳聞，《OSEN》以「金慧成又傳交易，這次是洋基嗎……」為題報導，並直言這類聲音在韓國球迷圈引發不小波動。金慧成於去年休季透過入札制度自韓職（KBO）轉戰大聯盟，與道奇簽下3年總值1250萬美元的合約，另包含2028、2029年的球團選擇權。他在大聯盟首季自小聯盟開季，5月升上大聯盟後共出賽71場，交出打擊率2成80、3轟、17打點、13盜壘的成績，並以工具人身分輪流鎮守二壘、游擊與中外野，展現高度實用性。季後賽期間，金慧成全系列都進入登錄名單，並在世界大賽第7戰延長11局時登場守備二壘，親眼見證道奇完成二連霸壯舉。球季結束後，他於11月初返韓休養。只是隨著休季交易市場升溫，金慧成是否仍會披著道奇戰袍迎接新賽季，成為韓國媒體與球迷持續關注的焦點。