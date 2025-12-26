我是廣告 請繼續往下閱讀

根據MLB官方網站與路透社報導，隨著自由市場頂級外野手塔克（Kyle Tucker）與貝林傑（Cody Bellinger）的談判進度陷入停滯，紐約洋基已準備好備案方案，將目光投向前全明星外野手奧斯汀·海斯（Austin Hays）。報導指出，29歲的海斯在2023年效力巴爾的摩金鶯時首度入選全明星賽，上季轉戰辛辛那提紅人後，出賽103場，繳出打擊率.266、15轟、64分打點的穩定成績。MLB Network名記者John Heyman表示，若洋基無法與優先目標貝林傑完成續約，海斯將成為「更現實的替代人選」。除了洋基之外，紐約大都會同樣被點名對海斯有興趣。大都會目前尋求能以短期合約補強的右打外野手，而海斯的型態正好符合需求；同時，持續補強外野深度的堪薩斯市皇家也被視為潛在競逐者。整體而言，在塔克與貝林傑r去向未明之際，洋基並未把所有籌碼壓在單一目標上。若談判破局，海斯這名具備全明星資歷、合約彈性高的外野手，已被視為可立即上陣、風險相對可控的B計畫關鍵人選。