▲竇智孔送老婆去隆乳，許淑幃麻醉影片曝光。（圖／竇智孔 Bobby Dou臉書）

《NOWNEWS今日新聞》帶您掌握今（26）日的熱門娛樂話題，朱孝天在網路上發言不斷惹爭議後，昨日晚間公開道歉，還緊急關閉留言區止血，突然的道歉也引發外界討論，有網友猜測是因他在粉絲群組中，點名質疑中國大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，才會遭取證反擊；竇智孔送老婆去隆乳，許淑幃麻醉後竟逼問老公：「娶我後悔嗎？」搞笑互動引發爆笑；有網友在PTT分享一名在日式飯糰店工作的正妹照片，竟被發現是11年前女優長澤梓；百萬YTR頻道「欸你這週要幹嘛」成員小粉紅，在聖誕節驚喜宣布當媽好消息。曾為男團F4成員的朱孝天，近期因與所屬團隊關係破裂、接連在網路上發言引發爭議，成為輿論焦點，就在他於昨日晚間透過IG限時動態公開道歉、試圖為連日風波止血後，網路上卻再度掀起討論，有網友挖出他4年前接受媒體採訪時提到自己是皇帝投胎，直言：「不然怎麼會有那麼多女生伺候我！」甚至緊急關閉留言區，試圖止血不讓自己繼續被炎上。朱孝天於昨日深夜緊急發文道歉，坦承自己因情緒失控，在私下溝通中發表了「有失妥當的言論」，並對造成外界揣測與占用公共資源致歉，這場道歉來得突然，關鍵導火線正是他先前在粉絲群組中，點名質疑中國大型售票平台大麥與黃牛掛鉤，相關截圖外流後迅速在中國社群網路延燒，最終引來平台方強硬回應，相關單位也馬上蒐證、取證反擊。男星竇智孔2010年娶回女星許淑幃後，生下2個寶貝兒子，許淑幃產後身材微幅走樣，對自己沒自信，於是竇智孔今年就選擇出資讓老婆去做隆乳手術。日前竇智孔上傳影片分享許淑幃手術前的麻醉過程，當時她被施打麻藥，意識漸漸模糊，睡著前還在問竇智孔：「你娶我你有後悔嗎？」夫妻間的可愛互動讓人笑翻。近日有網友在PTT表特版分享一名在日式飯糰店工作的正妹照片，畫面中女子紮著馬尾、戴著帽子，專心包著飯糰，氣質自然又親切，與常見的網美風格截然不同。原本只是單純的生活系正妹分享，卻在照片曝光後迅速引發熱議，因為不少資深網友一眼就認出，她並非素人，而是11年前在日本成人影視圈擁有高知名度的前AV女優長澤梓，消息一出立刻掀起一波回憶殺。百萬YouTuber頻道「欸你這週要幹嘛」傳出好消息！成員「小粉紅」選在聖誕節送出超級大禮，驚喜宣布：「我要當媽媽啦！」她透露自己其實曾因數值問題擔心不易受孕，沒想到寶寶衝刺報到，之前她才邊挺孕肚邊唱〈煎熬〉，都沒人發現她懷孕了，消息一出讓大批粉絲又驚又喜。