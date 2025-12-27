我是廣告 請繼續往下閱讀

洋基迷開砲：球團體制不改、夢想永遠不會實現

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊史曾拿過傲視全聯盟的 27 座世界大賽冠軍，但自2009年後，這支豪門球隊已長達16年未能染指冠軍獎盃。近日，一個知名的洋基球迷社群帳號曬出一張由AI製作的「奪冠合成照」，並許願：「聖誕節我想要的只有這個」。此舉瞬間在網路上引發熱議，讓許多洋基球迷在貼文下方留言：「總有一天會拿到的」。洋基球迷熱門社群帳號《The Yankee Report》在聖誕節前夕，引用了瑪麗亞·凱莉（Mariah Carey）經典聖誕名曲的歌詞，發文表示：「聖誕節我想要的只有這個。」並附上一張引人注目的照片。照片中，球隊兩大核心賈吉（Aaron Judge）與史坦頓（Giancarlo Stanton）穿著2026年的冠軍T共同舉起世界大賽冠軍獎盃。雖然這張照片明顯是由AI製作，但卻精確捕捉到了洋基球迷內心最深處的痛點。自2009年靠著松井秀喜的封神表現奪冠後，洋基已連續16年未能稱霸，而賈吉與史坦頓這兩位超級強打，職業生涯至今的冠軍次數依然是「0」。去年洋基球迷本以為迎來了奪冠的最佳時機，在備受矚目的「豪門對決」中與洛杉磯道奇會師世界大賽。然而，最終洋基卻以1勝4敗的慘澹戰績收場，眼睜睜看著對手在自家主場慶祝。今年更是止步在分區準決賽，不敵殺進世界大賽的多倫多藍鳥。連續幾年的失利不僅延續了冠軍荒，更讓球迷對球團管理層的不滿達到頂點。在該則社群貼文下方，雖然有許多球迷感性留言「總有一天會實現」、「持續祈禱中」，但也引發了憤怒的抨擊。部分偏激的球迷直接點名老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）、總管凱許曼（Brian Cashman）以及總教練布恩（Aaron Boone）的鐵三角組合，憤怒表示：「只要這套體制還在，夢想就絕對不會成真！他們只是在浪費賈吉的黃金期」、「看著令人想哭，這名單簡直是一團糟。」美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基休賽季目前為止，除續約葛里沙姆（Trent Grisham）外，並沒有太多補強動作，反觀美聯東區各支球隊積極補強，讓洋基的「按兵不動」顯得格外突兀。原本被視為有望搶下今井達也的最大贏家，但近期卻被爆出雙方根本0接觸，在貝林傑也可能離隊的情況下，洋基想衝擊睽違16年的冠軍金杯可說是越來越艱辛。