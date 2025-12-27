儘管美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇剛奪下2025年世界大賽冠軍，並積極補強牛棚簽下頂尖守護神迪亞茲（Edwin Diaz），但《ESPN》近日指出，道奇打線正隱藏著一個致命數字：「30.7」。這代表道奇野手陣容的平均年齡，位居大聯盟各隊之冠，高齡化引發的「退化」恐將成為藍衫軍2026年爭冠之路的最大變數。
全美最老野手群！大谷撐起進攻一片天
數據網站《Baseball Reference》根據出場時間與打席數算出，道奇野手陣容在2025年的平均年齡高達 30.7 歲。雖然這群經驗豐富的球星展現了驚人戰力，在全大聯盟中得分僅次於紐約洋基，且當家球星大谷翔平以蟬聯MVP的表現穩住陣腳，但高齡化帶來的衰退跡象已悄然顯現。
得分連三年萎縮 核心球星集體步入衰退期？
令人擔憂的是，道奇隊的團隊總得分已呈現連年下滑的趨勢。自2023年高峰的906分起，2024年降至842分，到了2025年即便有大谷翔平持續貢獻，總得分仍進一步萎縮至825分。這種進攻端的連年後退，反映出核心球員正集體面臨生理機能的自然衰退。
包括陣中主砲弗里曼（Freddie Freeman）與曼西（Max Muncy）都將邁入36歲大關，而明星外野手貝茲（Mookie Betts）也將迎來33歲賽季，且他剛度過了職業生涯數據表現最不理想的一年。此外，赫南德茲（Teoscar Hernandez）同樣來到33歲，且上賽季的上壘率僅有.284，各項指標都顯示出主力陣容的活力正逐漸流失。
蒙西、弗里曼的接班人在哪？道奇衛冕之路出現斷層
雖然道奇球團已在休賽季針對牛棚弱點進行重金補強，簽下頂尖終結者迪亞茲（Edwin Diaz）以穩固防線，但對於進攻端的高齡化問題似乎仍未有大幅度的換血動作。專家分析指出，2026年道奇隊是否會因為高齡球星表現的下滑而導致戰績滑鐵盧，將取決於管理層是否能及時引進年輕新血來平衡陣容。
大谷翔平雖然能憑藉一己之力撐起進攻天花板，但若周邊核心球員集體步入衰退期，這支豪門球隊在漫長賽季中的穩定性將面臨嚴峻考驗。道奇在追求衛冕的路上，如何在維持即戰力與推動年輕化之間取得平衡，將是決定2026年成敗的關鍵因素。
消息來源：《ESPN》
