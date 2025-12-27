美國職棒大聯盟官方網站於25日（台灣時間26日）特別撰文點名，聚焦洛杉磯道奇球星大谷翔平在打擊端一項「經常被忽略、卻極其關鍵」的進化──徹底克服對左投手的劣勢。官方直言，這正是大谷近年能穩定站上聯盟巔峰的重要原因之一。
大聯盟官網以「在大谷翔平打擊能力超凡之處中，較少被談論的驚人之處」為題，透過多個面向解析他的進攻價值，其中「左右對戰劣勢的消失」被視為關鍵突破。撰文記者Brent Maguire指出：「2018年新人球季，大谷面對左投手的OPS僅0.654，當時的掙扎如今已不復存在。現在的他，已經進化到完全無法與當年相比的高度。」
克服弱點 大谷已不再懼怕左投
回顧大谷生涯，真正的轉捩點出現在2021年。當年仍效力洛杉磯天使的大谷，不僅首度拿下MVP，更在對左投手時繳出OPS達.980的怪物級數據，224個打席敲出18支全壘打，徹底顛覆外界對他「怕左投」的刻板印象。
進入近三個球季（2023年起），即便投打負擔加重、對手情蒐更完整，大谷對左投手的OPS依舊年年維持在.875以上，且每一季至少轟出11發以上全壘打。這樣的穩定輸出，也讓左投手幾乎找不到可以針對他的明確弱點。
穩定輸出的核心關鍵
大聯盟官網分析指出，正因為大谷不再受制於左右投手的對戰差異，才能年年維持頂尖打擊水準。無論先發投手類型、牛棚對位如何調度，對手都難以透過「換左投」來壓制他，這也讓他在關鍵時刻始終是打線中最具威脅性的存在。
隨著大谷如今披上洛杉磯道奇戰袍，官方評價也毫不保留地指出：「現在的大谷翔平，已經不是修補弱點的階段，而是站在全方位打者的完成型高度。」
左投手限制不了他，或許正是這位二刀流巨星持續改寫歷史、年年站在MVP討論核心的最佳註解。
消息來源：Brent Maguire
