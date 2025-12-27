我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天與F4合體破局後，多次在網路上開嗆阿信及成員。（圖／我愛貓大YouTube）

▲林志玲獻出第一次籃球賽應援，挑戰熱舞少女時代歌曲〈Oh!〉。（圖／林志玲工作室提供）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（27）日熱門娛樂新聞，創作歌手王ADEN曾分享感情史，指出最長的一段是初戀，不過僅交往11個月就分手，另外，王ADEN也在節目上透露與前女友分手的原因，因還想衝事業，無法滿足對方的需求導致情變；朱孝天與F4合體破局後撕破臉，多次在網路上開嗆阿信及成員，雖然事後他已發文道歉，但中國律師劉凱表示，朱孝天公開指控的內容若不實，恐影響相關公司的名譽，最慘可能會遭到行政拘留；王ADEN鬧出在校唱擺臭臉風波，不過卻扯出性騷擾案外案，事件當事人之一的街舞老師撕扯女學生胸前口袋，師生肢體界線引發爭議，今天事發高中發布聲明：「目前老師因爭議行為已停職，接受後續的調查。」創作歌手王ADEN近日在校園演唱會中，面對一名女學生誤闖舞台，他臭臉蹲在一旁拒唱，引發網友撻伐，連帶台北、宜蘭跨年演出遭取消。王ADEN憑著帥氣外型和音樂才華闖出知名度，他過去也曾大方分享感情史，透露3任舊愛全是姐姐，但三段戀愛時間都偏短，最長的一段是初戀，不過僅交往11個月就分手。另外，王ADEN在節目《小姐不熙娣》透露與前女友分手的原因，因還想衝事業，無法滿足對方的需求導致情變。朱孝天與F4合體破局後撕破臉，多次在網路上開嗆阿信及成員，甚至在粉絲群組中爆料對方假唱、勾結黃牛等黑料，引發外界巨大爭議。雖然事後他已發文道歉，但風波並未平息。中國律師劉凱表示，朱孝天公開指控的內容若不實，恐影響相關公司的名譽，最慘可能會遭到行政拘留。創作歌手王ADEN日前於桃園治平高中演唱，突遇女高中生上台熱舞，蹲在一旁擺臭臉事件延燒，事後再爆該校1名街舞老師鼓勵該名女高中生衝上台，輿論持續發酵，昨日更扯出性騷擾案外案，街舞老師撕扯女學生胸前口袋，師生肢體界線引發爭議，對此，今稍早治平高中發布509字聲明：「目前老師因爭議行為已停職，接受後續的調查。」林志玲化身啦啦隊女神！台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今日在新竹登場，51歲藝人林志玲受邀擔任嘉賓，獻出第一次籃球賽應援，更挑戰熱舞少女時代歌曲〈Oh!〉，見她穿著中空啦啦隊服、露出性感小蠻腰，下半身裙擺有著特殊剪裁，大秀修長美腿，林志玲時而扭腰擺臀，時而對球迷放電，引爆全場歡呼聲。歌手王ADEN在校園演唱中的臭臉事件延燒，如今被取消跨年演唱資格，人氣暴跌，就像他在道歉聲明中提到的「大家都只是運作中、學習中的人類而已」，之前他發專輯登上節目《小姐不熙娣》，自認是小屁孩，用字也都很不恰當，講話聲音被小S說像很沒內涵的人。