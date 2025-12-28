我是廣告 請繼續往下閱讀

▲赫南德茲因休季動肘部手術，預計將缺席開季前1到2個月，但這並不影響他的市場價值。（圖／美聯社／達志影像）

▲蒙西近年傷病頻繁、弗里曼年齡漸長，而岡本具備三壘、一壘甚至左外野的輪替彈性。（圖／美聯社／達志影像）

▲外野是道奇目前最大的缺口之一，而塔克正是市場上最頂級的外野手。（圖／美聯社／達志影像）

在完成世界大賽封王後，洛杉磯道奇這個休賽季反而顯得從容不迫。外野、二壘與牛棚仍有補強空間，但並不存在「非補不可」的迫切性。然而，聯盟向來明白，只要有升級機會擺在眼前，道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）勢必會全力出擊。隊媒《》近期發文指出，道奇仍有輕量級到重量級三個等級的自由球員（FA）補強人選，可以成為他們三連霸的重要戰力。美媒分析指出，目前自由市場上，仍有三名層級不同、卻都能在各自角色上「完美適配」道奇的人選，從輕量級、次重量級到重量級，一旦成真，將進一步延長這支豪門的統治期。首先被點名的是老熟人——赫南德茲（Kike Hernandez）。道奇今冬已迎回另一位季後賽功臣羅哈斯（Miguel Rojas），那麼為何不再加碼一次？赫南德茲因休季動肘部手術，預計將缺席開季前1到2個月，但這並不影響他的市場價值。對道奇而言，簽下他從來不是為了例行賽，而是10月的關鍵時刻。球團完全可以耐心等待，讓他在2026年循序復出，為追逐三連霸的季後賽舞台再度發揮魔法。接著是具備長期戰略價值的中生代重砲——岡本和真。外界過去多半僅因道奇陣中日籍球員眾多，便直覺認為岡本「好像很搭」，但深入分析後會發現，這不只是話題，而是實際的棒球需求。岡本和真主守三壘，目前位置由蒙西（Max Muncy）把持；一壘則有36歲的弗里曼（Freddie Freeman）鎮守，外野左外野仍是道奇相對不確定的一環。但關鍵在於，蒙西近年傷病頻繁、弗里曼年齡漸長，而岡本具備三壘、一壘甚至左外野的輪替彈性。道奇向來重視多功能棋子，從艾德曼（Tommy Edman）到貝茲（Mookie Betts）皆是代表。岡本可在短期內提供內野角落保險，2027年甚至有望在Muncy合約到期後接班三壘。依《MLB Trade Rumors》預測，他的行情約為4年6400萬美元，正好落在「次重量級」區間。最後則是能直接「封王宣言」的重量級人選：塔克（Kyle Tucker）。外野是道奇目前最大的缺口之一，而塔克正是市場上最頂級的外野手。資金不是問題，延遲支付更是道奇的強項，那麼障礙在哪？報導指出，道奇確實對塔克有興趣，但目前僅限於短期、高年均薪（AAV）的合約模式。若市場意外降溫，讓道奇以這種方式得手，無疑是天上掉下來的禮物；只是現實而言，難度不低。即便如此，一旦道奇選擇豪賭，將塔克納入左外野，極可能在球季尚未開打前，就對全聯盟形成心理震懾，讓道奇朝著三連霸世界大賽的道路大步前進。