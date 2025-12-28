我是廣告 請繼續往下閱讀

在休賽季補強動作備受外界質疑之際，紐約洋基終於有所動作。多家美國媒體於27日（台灣時間28日）報導，洋基已與托雷斯（Nick Torres）完成簽約，這名32歲內野手是2025年墨西哥聯盟年度最有價值球員（MVP）。在今年一連串自由市場補強受挫後，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）終於傳來積極消息。根據報導，托雷斯所屬的墨西哥聯盟球隊「Algodoneros de Unión Laguna」已透過官方X（前推特）證實此消息。托雷斯自2021年起效力該隊，過去數個賽季累積打擊率0.343、OPS高達1.025的亮眼成績，並在2025年賽季於86場比賽中繳出打擊率0.347、27支全壘打、79分打點的表現，成功拿下聯盟MVP。托雷斯出生於加州，2014年在選秀會第4輪被教士選中進入職業體系，但始終未能升上大聯盟，最後一次在MLB體系出賽已是2018年、效力於遊騎兵3A。離開美職體系後，他轉戰墨西哥聯盟，逐漸站穩腳步並迎來生涯高峰。雖然外界普遍認為墨西哥聯盟整體投手水準與MLB仍有明顯落差，托雷斯能否在大聯盟複製火力仍是未知數，但洋基方面認為這是一筆低風險、值得嘗試的投資。美媒NESN指出，托雷斯具備守一壘與外野兩側的能力，未來有機會以一壘替補或對戰左右投的輪換（platoon）角色切入陣容。值得一提的是，洋基今冬在自由市場上的進展並不順利，包含爭取西武投手今井達也受挫，其他重大補強也遲遲未有突破，總管凱許曼因此承受不小輿論壓力。此時簽下墨西哥聯盟MVP，雖非重量級補強，卻也被視為一次為打線深度增添變數的嘗試。無論結果如何，托雷斯歷經多年沉潛、再度獲得重返大聯盟舞台的機會，本身已是一段勵志故事。