▲前大聯盟球星上原浩治針對村上與白襪簽下2年總值3400萬美元的合約，上原給予正面評價。（圖／記者朱永強攝）

日本前大聯盟名投、現任球評的上原浩治，今（28）日登上TBS電視台節目《Sunday Morning》，談到確定加盟芝加哥白襪的日本重砲村上宗隆，直言白襪近年的戰績低迷「確實令人擔憂」，並提醒村上務必不要被輸球文化影響。上原浩治指出，白襪所在的美聯中區近年持續重建，球隊已連續三年單季吞下超過100敗。其中，上季更以121敗寫下近代大聯盟史上最差紀錄，本季也再度以102敗墊底分區。「120敗是真的輸太多了。」上原浩治語氣嚴肅地表示，「超過100敗的球隊，休息室裡幾乎每天都是輸球的氛圍，那種空氣是會影響選手的。」他強調，村上必須特別留意，不要被弱隊特有的消極情緒拖著走。不過，上原也指出，大聯盟是一個變化極快的聯盟，「有時候三年內，球隊整個狀況就會完全不同。」他回憶自己效力紅襪期間，白襪其實曾是強權，顯示戰力起伏本就是MLB常態。此外，針對村上與白襪簽下2年總值3400萬美元的合約，上原給予正面評價，認為這樣的年限「相當合理」。他分析，長約對球團來說風險高，而短期合約反而能讓雙方保有彈性。「先用兩年看看你是不是能完全適應大聯盟，這對村上來說也不壞。」上原指出，若村上打出身價，不排除未來成為交易籌碼，替白襪換回年輕戰力，這也是球團可能的布局之一。最後，上原也為這位25歲的日本重砲送上祝福，認為在重建球隊承擔壓力的同時，也意味著機會更多、舞台更大。只要能守住自我、不被環境左右，這趟挑戰仍可能成為村上職業生涯的重要跳板。