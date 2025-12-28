2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊在26日公布首波8人確定名單，除了大谷翔平外，全都是投手。日媒《東京體育》指出，提早公布8位投手名單，目的除了讓日本職棒（NPB）組的投手群適應經典賽用球，還要適應諸多大聯盟特殊賽制，例如禁止「一人左、右投」與「投球計時器（Pitch Clock）」。
日本隊公布8人名單 日媒：「提早適應經典賽用球」
第一波8人名單，除了洛杉磯道奇隊大谷翔平、聖地牙哥教士隊松井裕樹、洛杉磯天使隊菊池雄星等大聯盟球星之外，其餘5人皆來自日職，包含北海道日本火腿鬥士隊伊藤大海、讀賣巨人隊大勢、千葉羅德海洋隊種市篤暉、西武獅隊平良海馬以及阪神虎隊石井大智（阪神）。
據《東京體育》報導，日本隊選擇在年底前正式公布這批可擔任後援或「第二先發」角色的名單，背後原因之一，正是希望他們能「提早適應經典賽 用球」。報導指出，相較於平時使用的日職用球，經典賽官方用球尺寸較大，對投手而言，即便只是些微的手感差異，也可能帶來天壤之別。
大聯盟多項賽制、規定 對日職投手是考驗
種市、平良、石井都是首次入選經典賽日本隊，提早公布名單，也被視為希望替他們爭取更長準備時間的用意。除此之外，提早公佈的原因還包含「投球計時器（Pitch Clock）」，而經典賽還有多項大聯盟獨特規則，包括禁止只對單一打者投球的「一人左、右投」調度，後援投手至少須面對3名打者等，這些規定都是投手群必須全面適應經典賽的特有規範。
入選的日本隊的日職投手群預計將於明年2月中旬在宮崎展開集訓。若在那之前仍對經典賽用球感到不安，很可能導致準備進度「落後」。因此，這次「提前公布名單」，正是要求球員提早應對。《東京體育》引述日本隊相關人士說法，「在日本，後援投手可能會花較多時間準備每一球，但在經典賽是行不通的。必須與平時節奏幾乎相反的高速節奏完成投球。」
對於習慣在日職出賽的投手而言，投球節奏本就不同，每次登板所承受的負荷也會隨之增加。在井端弘和所爭取到的有限準備時間內，等到宮崎集訓時，這些日職投手勢必得展現出相當水準的「完成度」。
