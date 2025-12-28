我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基在這個休賽季的表現，讓習慣看到「邪惡帝國」揮金如土的布朗克斯球迷感到相當陌生且憤怒。截至目前為止，洋基隊僅透過合格報價留下了外野手葛里沙姆（Trent Grisham），並與後援投手布萊克本（Pete Blackburn）簽下一紙一年延長合約。這種「小修小補」的操作模式，與外界期待的重磅補強相去甚遠，也引發了紐約媒體與球迷的猛烈砲轟。面對外界質疑補強進度牛步，洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）近日受訪時給出了解釋。他直言，現階段自由市場與交易市場上的選項並不如大家想像中豐富。「坦白說，目前市場上真正讓我感興趣、且能用的球員並不多，」凱許曼表示：「這意味著要完成補強是非常困難的。」他進一步解釋，休賽季初期的許多傳聞都只是球團間初步交換資訊，距離實際達成協議還有很長一段路要走，呼籲球迷保持耐心。然而，這番言論並未平息怒火。專門報導洋基新聞的網站《Yanks Go Yard》作家卡蘭南特（Thomas Carannante）就撰文痛批，洋基現在的操作水準甚至「比小市場球隊還不如」。他舉例指出，連匹茲堡海盜都已經在休賽季完成多筆補強來強化打線，反觀豪門洋基卻還在原地踏步，這種對比簡直讓條紋軍團顏面無光。除了總管的態度消極，《YES Network》資深記者柯瑞（Jack Curry）更披露了一個讓球迷心寒的消息。他預測洋基這個冬天可能「不會簽下任何大約」，原因在於球團高層希望能將2026年賽季的團隊薪資控制在3億美元（約新台幣94.1億元）以下。這項預算限制意味著，洋基幾乎不可能追逐像貝林傑（Cody Bellinger）這類身價高昂的頂級自由球員。在此前提下，外界擔憂洋基2026年的陣容恐怕會與2025年「長得差不多」，缺乏新血刺激。對於這種保守氛圍，總教練布恩（Aaron Boone）似乎也已接受現實。談到先發輪值的補強時，布恩語帶保留地說：「能多加一位當然很好，但這並不是絕對必需的。」