曾在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）累積208支全壘打的強打者喬伊·蓋洛（Joey Gallo），近期再度成為話題焦點，不過這次吸引目光的，不再是他的長打火力，而是他「轉型投手」後的最新動向。近日Gallo的投球練習影片曝光，顯示其進度超出外界預期，甚至已有多支球隊表達興趣。
蓋洛生涯敲出208轟 打者生涯有成就
美國《紐約郵報》名記者John Heyman在社群平台指出：「投手版的蓋洛已經引起幾支球隊關注。」這名32歲前全壘打王級重砲的未來動向，再度掀起討論。
蓋洛於2015年在遊騎兵完成大聯盟初登場，2017年轟出41發全壘打，2018年再敲40轟，生涯累積939場出賽、208支全壘打，曾效力過遊騎兵、洋基、道奇、雙城與國民。
不過近年打擊狀態急速下滑，2024年效力國民時打擊率僅.161，已連續4季打擊率停留在1成區間，被視為生涯低潮。
2025年春訓，蓋洛與白襪簽下小聯盟合約，但在熱身賽20打數僅2安打，3月中旬遭到釋出。就在外界以為他生涯即將畫下句點之際，Gallo卻在社群平台震撼宣布轉任投手，讓球迷一片譁然。
蓋洛戶外投球影片曝光
數個月後，蓋洛近日釋出戶外投球訓練畫面，只見他出手果斷、球路帶有明顯尾勁，獲得不少正面評價。球迷紛紛留言表示：「真的有人該簽下他」、「這球質量看起來已經是大聯盟等級」、「原本以為是玩笑，結果是來真的」、「從30到40轟的打者變成投手，棒球真的太不可思議了」。
儘管蓋洛的投手之路仍充滿未知，但從全壘打型重砲到重新追逐大聯盟舞台的「轉型挑戰者」，他的故事再次印證了棒球世界的不可預測性。未來是否真能以投手身分重返大聯盟，勢必將成為接下來最受矚目的發展之一。
消息來源：John Heyman
