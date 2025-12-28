我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞在當AV女優之前是女團偶像，不過因為戀愛緋聞退團。（圖／IG@yua_mikami）

日本暗黑天后三上悠亞於2023年8月16日退出成人產業，今年她加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊，昨（27）晚第一次穿上隊服上台應援，她在球場上大跳偶像TWICE組曲，流利舞蹈動作讓許多觀眾讚爆！而三上悠亞會擅長跳舞也是有原因的，因為她曾經是日本女團AKB48系列團體SKE48的成員，不過活動期間被拍到熱吻傑尼斯偶像手越祐也，受到緋聞影響，她只好退出團體，偶像生涯僅維持5年。三上悠亞在2006年參加女團「早安少女組」甄選，雖順利通過第一輪，但在第二次選拔中落選；隔年，她又挑戰AKB48五期生選拔入選，不過因其加入條件之一為「搬到東京」，當時仍在名古屋生活的她無法配合，只好忍痛放棄。不過她並沒有停下腳步，2009年3月三上悠亞加入SKE48（AKB48名古屋姐妹團），以「鬼頭桃菜」的藝名正式出道。三上悠亞以女團偶像活動期間，曾在2013年被選為寫真公主第一名，同年度還成為了《週刊Playboy》和《週刊YOUNG JUMP》的封面人物，不過同年度她被爆料和前傑尼斯偶像手越祐也熱吻，受到緋聞影響的她只好退出團體，偶像生涯只維持五年。當不成偶像但又想繼續在演藝圈發展的三上悠亞，決定進軍AV界，她將藝名改成三上悠亞，衣服一脫將自己名氣帶到全新高度，她人生第一部成人片的價碼甚至高到可以在東京23區內買房，就這樣拍了8年，她在2023年8月16日退出成人產業，她陸續進攻美妝、區塊鏈等，成為全方面皆涉獵的藝人。日前三上悠亞更是宣布加入台灣職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊，昨日正式站上應援舞台來到台灣發展，她為球迷帶來「撒嬌舞」〈OVERDRIVE〉以及TWICE組曲，讓現場粉絲全嗨翻，她不時揮手、比心、露出招牌笑容，影片曝光後讓許多網友原地入坑。