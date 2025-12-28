我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管美國仍在聖誕假期，但MLB大聯盟各隊補強步伐仍在持續，根據《ESPN》報導，辛辛那提紅人今（28）日宣布以1年140萬美元（約4395萬台幣）合約，簽下現年28歲的前首輪大物外野手布勒戴（JJ Bleday），此人不僅曾是NCAA全壘打王，還入圍該年度「金釘鞋獎」（Golden Spikes Award，全美業餘棒球最佳選手），但升上大聯盟後表現不盡理想，如今從紅人再出發。布勒戴最早於2016年就參與大聯盟選秀，於首輪39順位被聖地牙哥教士挑中，但他隨後決定就讀大學，就讀棒球名校范登堡大學，2019年成為NCAA全壘打王，還入圍該年度「金釘鞋獎」，再次參加選秀以首輪第4順位被馬林魚選進，當時他的帥氣臉蛋也受到關注，被邁阿密球迷看好成為球隊顏值擔當。經過3年養成，布勒戴2022年首登大聯盟，但出賽65場WAR（勝利貢獻值）為-0.7，2023年就轉隊至運動家，去年曾有單季20轟、60分打點貢獻，可惜本季打擊又陷入掙扎，總計出賽98場、14轟與30分打點，OPS僅.698。由於年紀達28歲，本季成績又不盡理想，布勒戴上月遭到運動家指定讓渡（DFA）後不續約，成為完全自由球員，稍早確定以1年140萬美元合約，前往紅人發展。布勒戴總計在大聯盟有404場出賽，打擊率2成15、49轟與142分打點，OPS+為接近聯盟平均的99，被評估來到紅人後，有機會競逐到一席先發外野地位。