2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊在26日公布首波8人確定名單，其中阪神虎隊後援投手石井大智是首度入選經典賽日本隊，本季出賽53場僅失1分，繳出防禦率0.17的鬼神紀錄。石井成為首位高專畢業的國家隊選手亦是第3位獨立聯盟出身的經典賽國手。日本隊日前公布經典賽第一波8人名單，除了洛杉磯道奇隊大谷翔平、聖地牙哥教士隊松井裕樹、洛杉磯天使隊菊池雄星等大聯盟球星之外，其餘5人皆來自日職，包含北海道日本火腿鬥士隊伊藤大海、讀賣巨人隊大勢、千葉羅德海洋隊種市篤暉、西武獅隊平良海馬以及阪神虎隊石井大智。現年28歲的石井，高中畢業於秋田工業高等專校，進入四國獨立聯盟高知鬥犬磨練3年，在2020年選秀第8輪受到阪神虎隊指名，成為日職史上首位高專畢業的職棒球員。本季石井締造連續50場登板無失分的世界紀錄，整季出賽53場、投53局，僅1分責失分防禦率僅0.17，繳出9次救援成功、36次中繼成功，阪神隊奪下央聯優勝的大功臣。日前日本隊公布首波8人名單，石井與大谷翔平、菊池雄星等大聯盟球星一同列入名單，成為首位高專出身的經典賽國手，亦是第3位從獨立聯盟出身的經典賽國手，前2位分別是角中勝也、湯淺京己。對於入選日本隊，石井表示相當榮幸，「在各球團都有許多優秀選手的情況下，這次能被選為經典賽日本隊一員，我感到非常榮幸。」石井說，「接下來一定會面臨過去從未感受過的壓力與不安，但我會全力以赴，期望能為經典賽連霸貢獻一份力量，同時也讓自己有所成長。」