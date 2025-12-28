我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月點燃戰火，衛冕軍日本武士隊在26日公布首波8人確定名單，其中效力洛杉磯天使隊的左投菊池雄星首度入選日本隊，終於完成穿上國家隊球衣的夢想。身為資深球員，菊池很有可能是「老鳥兼菜鳥」，他也清楚自身的定位，在球隊中，我目前的年齡層應該屬於前輩，我會確實履行被賦予的職責，為了日本隊的勝利傾盡全力揮臂投球。」日本隊日前公布經典賽第一波8人名單，分別是洛杉磯道奇隊大谷翔平、聖地牙哥教士隊松井裕樹、洛杉磯天使隊菊池雄星、北海道日本火腿鬥士隊伊藤大海、讀賣巨人隊大勢、千葉羅德海洋隊種市篤暉、西武獅隊平良海馬以及阪神虎隊石井大智。在大聯盟闖蕩7年的菊池雄星，身為資深球員被期待展現出的不僅是先發輪值的戰力，更要在各方面發揮影響力。菊池在日本武士隊官網發表入選感言，「能以日本隊身分參加經典賽，我感到非常榮幸。在球隊中，我目前的年齡應該算前輩，我會確實履行被賦予的職責，為了日本隊的勝利傾盡全力揮臂投球。」菊池雖然是國家隊「菜鳥」，但極有可能成為投手陣容中最年長的球員。他將扮演「老大哥」的角色支撐年輕隊友，同時也被託付「導師」的任務，分享像是「投球計時器」的對策及數據分析方法等經驗。日本隊監督與井端弘和與教練團對菊池寄予厚望，期待他能發揮在大聯盟穩定的實力，以投手領袖身分展現優異的比賽控制力與節奏。34歲的菊池自從進入職棒後，始終與國家隊無緣，過去受訪時，他極度渴望披上日本隊戰袍，「從小學、國中、高中、大學到職業，各種層級的代表隊我至今都沒有緣分入選，如果能有這樣的機會，我非常願意積極考慮。」如今終於水到渠成，菊池如願穿上日本隊戰袍。菊池今年球季轉戰天使隊，簽下一紙3年6300萬美元的合約。共出賽33場，投178.1局，防禦率3.99，拿下7勝11敗，本季不僅全勤先發，還入選生涯第2次的明星賽。