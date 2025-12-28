我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2025年賽季畫下句點，美國職棒大聯盟（MLB）官網特別整理了本年度最具代表性的「十大紀錄里程碑」。其中，洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平再度成為焦點，他不僅在本季達成生涯250支全壘打，更以驚人的速度改寫了前洋基傳奇A-Rod（Alex Rodriguez）高懸多年的歷史障礙，成為聯盟史上最快達成「250轟、150盜」的全能球員。回顧今年6月14日（美國時間）道奇對決舊金山巨人的比賽，大谷翔平擺脫了連續10場、45個打席未開轟的低潮，首局首打席就炸裂，隨後在第6局追加一發全壘打，上演單場雙響砲戲碼。正是這關鍵一擊，讓他正式跨越生涯250轟門檻。大聯盟數據專家蘭斯（Sarah Langs）分析指出，大谷翔平僅用了944場出賽，就累積了「250支全壘打、156次盜壘成功」。這項數據大幅超越了原紀錄保持人羅德里奎茲（A-Rod）所保持的977場紀錄。更恐怖的是，若扣除大谷生涯初期專職投手未打擊的場次，他實際上有打擊紀錄的場次僅928場，效率之高令人咋舌。除了大谷之外，這份榜單也充滿了傳奇色彩與新生代爆發力。道奇隊剛宣布退休的三屆賽揚獎傳奇克蕭（Clayton Kershaw），在生涯最終季順利達成「3000次三振」里程碑，為其名人堂等級的生涯畫下完美句點。而巨人隊42歲老將韋蘭德（Justin Verlander）則將生涯三振數推進至3500K，持續堆高障礙。在打擊方面，天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）達成生涯400轟；洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）也敲出生涯第350號全壘打。最令人驚豔的莫過於西雅圖水手「強打捕手」勞雷（Cal Raleigh），他本季狂轟60支全壘打，一舉刷新了大聯盟捕手及左右開弓打者的單季最多轟紀錄，火力相當驚人。其餘入選的里程碑還包括：亞特蘭大勇士火球男史崔德（Spencer Strider）成為史上最快達成500次三振的先發投手；同樣效力勇士的歐森（Matt Olson）達成連續700場出賽的鐵人紀錄；大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）以264轟榮登隊史全壘打王；以及索托（Juan Soto）創下27、28歲前累積最多保送的紀錄，展現其選球眼的恐怖天賦。