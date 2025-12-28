我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞昨下班後換上一身私服，上半身穿著白色背心、外套，在低溫中看上去有些單薄，還好不少熱情粉絲陪伴，十分暖心。（圖／翻攝自Threads＠chiu616919）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（28）日熱門娛樂新聞，美國男星Tony McCollister（托尼・麥考利斯特），日前在俄亥俄州當地涉嫌未成年人猥褻、與2隻狗發生性行為而遭逮捕，在25日以25萬美元（約新台幣784萬元）交保；三上悠亞昨迎來首次啦啦隊應援，下班後以一身純白私服走出會場，讓粉絲忍不住直呼太香了；寶兒爆離開富邦啦啦隊，她今日出席見面會忍不住淚崩，表示會尊重球團決定；孫生遭控性騷未成年，他表示當時已和解，是被仙人大跳，還不忘酸一下王ADEN；李晧禎昨晚直播遇7.0強震，秒躲桌底下，反應引發大讚。43歲美國男星Tony McCollister因A&E電視台實境節目《Neighbors with Benefits》聞名，日前於俄亥俄州當地涉嫌未成年人猥褻、與2隻狗發生性行為而遭逮捕，本月25日出庭後以25萬美元交保，預計30日將再次出庭，美國媒體TMZ報導指出，相關單位已在調查過程中，全面安置Tony飼養的寵物，引發譁然。日本性感女星三上悠亞上月10日宣布入主台灣職籃TPBL福爾摩沙夢想家「Formosa Sexy」，昨日迎來首場應援賽事，吸引眾人目光，而她應援完，換上一身私服走出會場，上半身穿著白色背心、白色外套，搭配牛仔褲、牛仔棒球帽，腳踩毛毛拖鞋，三上悠亞在低溫中看上去有些單薄，還好不少熱情粉絲陪伴下班路，互動相當有愛。偶像女團Popu Lady成員寶兒， 2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，以不同身分重回舞台表演，引發話題。然而，昨日她卻突然在IG上透露難過心聲，坦言一回到家就收到公司通知，「當下覺得很突然，既難過也很捨不得」，讓粉絲擔心她是不是要退出啦啦隊。今日寶兒出席寫真書粉絲見面會，看到現場粉絲、媒體到場支持，忍不住淚崩，被問到是否退出啦啦隊？她表示自己明年合約就到期，公司恐怕不會續約，「收到很突然也很難過」。YouTuber孫生今年2月捲入性騷爭議，形象與演藝事業重挫，20日現身「第23屆拳願明星格鬥賽」賽前記者會，場面意外失控，一名自稱受害者的女子突然現身，表示自己未成年時被孫生性侵，為此孫生現場爆氣，表示當時已經付了65萬元和解，現在又回來反咬自己一口，他日前受訪時表示自己被「仙人大跳」，順便偷酸近期陷入霸凌爭議的王Aden，畫面曝光笑瘋許多網友。昨日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位於宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台明顯有感，就在強震來襲的當下，富邦勇士韓籍啦啦隊女神李晧禎正在進行直播，面對毫無預警地劇烈搖晃，李晧禎第一時間躲進桌子底下，讓不少粉絲直呼：「贏多少台灣人了！」李晧禎經紀人也向《NOWNEWS今日新聞》記者表示：「晧禎跟小南（南珉貞）都嚇壞啦！但2人都沒事！」