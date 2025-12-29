我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約大都會隊32歲明星球員林多爾（Francisco Lindor）近期在隊內的處境再起波瀾。隨著多名主力球員相繼離隊，外界傳出更衣室內部關係緊張的傳聞，而最新引爆點，來自其妻子涉入紐約市政政治所引發的爭議。日媒指出，過去被視為球隊領袖的林多爾，近來在更衣室恐愈發孤立。包含尼莫（Brandon Nimmo）、阿隆索（Pete Alonso）、迪亞茲（Edwin Díaz）、麥克尼爾（Jeff McNeil）等主力陸續離隊，部分美媒將原因之一指向球員與林多爾之間的摩擦；也有解讀認為，這與「反川普立場的林多爾」與多數支持派之間的政治歧見，讓關係更為微妙。在此背景下，林多爾的妻子Katia Lindor近日被選為紐約新任市長曼達尼（Zoran Mamdani）就職委員會成員，進一步放大爭議。曼達尼以鮮明的「反川普」立場著稱，Katia也曾公開就移民議題表態，主張「敵人不是移民，而是壟斷財富的1%富裕階層」。美國媒體《OutKick》評論稱，「她顯然厭惡川普，正是曼達尼希望拉攏的那類人物。」相關政治立場的延伸效應，難免被認為可能影響到球隊氛圍。另一家美媒《THE SPUN》則彙整球迷反應，包括「大都會當初應該留下阿隆索、而不是林多爾」、「林多爾球衣銷量下滑」、「希望把林多爾交易掉」等聲音。大都會正啟動戰力重整，但外界認為，問題或許不僅止於場上配置。當政治立場與更衣室人際關係交織，林多爾在球隊的未來走向，勢必持續成為焦點。