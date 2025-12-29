《NOWNEWS今日新聞》整理今（29）日娛樂看點：前EXO成員黃子韜錄影自爆童年因學武術發生意外，曾緊急開顱縫合43針，坦言差點成為植物人；陳喬恩站上體重機公開47.42公斤真實數字，年末自我喊話必須持續運動；樂天女孩熊霓一刀剪去留了15年的長髮，耳下激短髮亮相，感性表示：「剪掉的是長髮，留下的是勇氣。」
黃子韜轉述醫師說法，指出若送醫時間再晚幾分鐘，恐怕會造成智力損傷，最嚴重甚至可能成為植物人，所幸手術順利、術後完全康復，未留下後遺症，他也以樂觀態度回顧這段「在鬼門關前走一遭」的人生經歷。
熊霓感性表示，終於鼓起勇氣完成一直想做的事，「剪掉的是長髮，留下的是勇氣」，並直言很喜歡現在的自己，貼文曝光後立刻吸引大量粉絲湧入留言，紛紛稱讚新造型「好看」、「美麗爆擊」，討論度居高不下。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 黃子韜錄影自爆童年開顱 縫43針險成植物人
黃子韜轉述醫師說法，指出若送醫時間再晚幾分鐘，恐怕會造成智力損傷，最嚴重甚至可能成為植物人，所幸手術順利、術後完全康復，未留下後遺症，他也以樂觀態度回顧這段「在鬼門關前走一遭」的人生經歷。
- 陳喬恩站上體重機 47公斤自我喊話要運動
熊霓感性表示，終於鼓起勇氣完成一直想做的事，「剪掉的是長髮，留下的是勇氣」，並直言很喜歡現在的自己，貼文曝光後立刻吸引大量粉絲湧入留言，紛紛稱讚新造型「好看」、「美麗爆擊」，討論度居高不下。