曾與大谷翔平在天使與道奇當過隊友、被日本媒體尊稱為「大谷大哥（兄貴分）」的左投安德魯·希尼（Andrew Heaney），於今（29）日透過個人Instagram正式宣布結束球員生涯，為自己長達12年的大聯盟旅程畫下句點。
希尼宣布退役 感謝生涯每一段旅程
現年34歲的希尼在社群發文中貼出多張效力不同球隊的照片，包括馬林魚、天使，以及2023年隨遊騎兵奪下世界大賽冠軍、手捧獎盃的畫面。他感性寫道：「我的職業生涯比我曾經夢想的還要成功。感謝一路上所有與我並肩同行的人。雖然我要從棒球場上退下來，但希望能以不同方式回饋這項運動。」
希尼於2014年在邁阿密馬林魚完成大聯盟初登板，2015年轉戰洛杉磯天使。2018年大谷翔平加盟天使後，兩人建立深厚情誼，常一起用餐、看NBA比賽。希尼也曾早於大谷接受Tommy John手術，並在復健期間給予後者不少實務建議。
近年生涯方面，希尼輾轉效力洋基、道奇與遊騎兵，並在2023年於德克薩斯遊騎兵繳出生涯年，拿下個人最多的10勝，且在世界大賽第4戰成為勝投功臣，最終隨隊奪冠。2025年球季他從 匹茲堡海盜開季，26場出賽防禦率5.39，8月底遭指定讓渡（DFA），隨後與洛杉磯道奇簽下小聯盟合約，9月底升上大聯盟並出賽1場，賽季結束後成為自由球員。
大哥希尼退役 大谷親自按讚
希尼在另一段貼文中也謙虛表示：「我不是全明星、也不是名人堂等級的球員，但我曾與這個時代、甚至史上最偉大的球員並肩作戰，光是能站在同一座球場上，就已經讓我心懷感激。我只希望，自己曾努力成為一個對球迷、隊友、教練與工作人員都稱得上是『好的人』。」
值得一提的是，大谷翔平也親自為希尼的引退貼文按下「讚」，以行動送上祝福。希尼大聯盟生涯累計出賽230場，戰績56勝72敗、防禦率4.57，先發與後援皆有貢獻。這位低調卻深受隊友敬重的左投，如今正式告別投手丘，留下屬於自己的踏實篇章。
