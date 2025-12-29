密爾瓦基公鹿隊當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），在交易流言不斷延燒之際，終於正面回擊。公鹿於28日在客場以112：103擊敗芝加哥公牛，賽後字母哥在受訪時情緒明顯激動，直接打斷記者提問，強調自己仍全心全意效力公鹿，並痛批相關問題「對我和隊友極度不尊重」。
字母哥打斷記者：不要再問我這個問題
當被問到「如果公鹿無法爭奪總冠軍，是否仍願意留隊」時，話還沒講完字母哥立刻回應：「我在這裡，我在這裡，我在這裡，不要再問我這個問題。」他語氣強硬地表示，「這樣的問題對我自己、對我的隊友、對球隊、教練團，還有所有每天為我付出的人，都是不尊重的。我每天都穿著這件球衣，只要我還在這裡，我就會拼到最後一秒。」
字母哥此役剛從小腿拉傷中復出，缺席8場比賽後立刻展現MVP等級影響力，攻下29分，帶領公鹿拿下關鍵勝利。他甚至在終場前完成一次具爭議性的風車爆扣，賽後也與部分公牛球員出現言語交鋒，但他拒絕讓場外焦點轉移到個人未來動向。
事實上，這樣的態度與他在季前媒體日時的說法一致——本季「全心投入公鹿」，未來再說。公鹿管理層目前也持續對外放話，否認任何交易字母哥的可能性，並強調目標是在開放的東區持續補強、全力競逐。
韋德：字母哥快做決定
不過，外界聲音並未完全停歇。前NBA球星韋德（Dwyane Wade）近日在《NBA on Prime》節目中直言，對字母哥的處境感到不耐：「要嘛分手，要嘛繼續合作。我不喜歡他每兩年就搞出一次狀況。過去四年，我一直聽到這種斷斷續續的傳聞，是時候做出決定了。」
從合約層面來看，字母哥最早可能在明年夏天、進入合約最後一年（2027-28賽季為球員選項）時，才會真正影響公鹿的長期決策。若他選擇不續約，屆時才可能迫使球隊啟動交易評估。
但至少在現在，訊息相當明確。字母哥不想成為「壞人」，也不願對並肩作戰的隊友造成傷害。本季他出賽時，公鹿戰績為10勝8敗（缺陣時僅3勝11敗），場均繳出28.9分、命中率高達64.1%，另有10籃板、5.8助攻的MVP水準表現。
消息來源：YAHOO
我是廣告 請繼續往下閱讀
當被問到「如果公鹿無法爭奪總冠軍，是否仍願意留隊」時，話還沒講完字母哥立刻回應：「我在這裡，我在這裡，我在這裡，不要再問我這個問題。」他語氣強硬地表示，「這樣的問題對我自己、對我的隊友、對球隊、教練團，還有所有每天為我付出的人，都是不尊重的。我每天都穿著這件球衣，只要我還在這裡，我就會拼到最後一秒。」
字母哥此役剛從小腿拉傷中復出，缺席8場比賽後立刻展現MVP等級影響力，攻下29分，帶領公鹿拿下關鍵勝利。他甚至在終場前完成一次具爭議性的風車爆扣，賽後也與部分公牛球員出現言語交鋒，但他拒絕讓場外焦點轉移到個人未來動向。
事實上，這樣的態度與他在季前媒體日時的說法一致——本季「全心投入公鹿」，未來再說。公鹿管理層目前也持續對外放話，否認任何交易字母哥的可能性，並強調目標是在開放的東區持續補強、全力競逐。
韋德：字母哥快做決定
不過，外界聲音並未完全停歇。前NBA球星韋德（Dwyane Wade）近日在《NBA on Prime》節目中直言，對字母哥的處境感到不耐：「要嘛分手，要嘛繼續合作。我不喜歡他每兩年就搞出一次狀況。過去四年，我一直聽到這種斷斷續續的傳聞，是時候做出決定了。」
從合約層面來看，字母哥最早可能在明年夏天、進入合約最後一年（2027-28賽季為球員選項）時，才會真正影響公鹿的長期決策。若他選擇不續約，屆時才可能迫使球隊啟動交易評估。
但至少在現在，訊息相當明確。字母哥不想成為「壞人」，也不願對並肩作戰的隊友造成傷害。本季他出賽時，公鹿戰績為10勝8敗（缺陣時僅3勝11敗），場均繳出28.9分、命中率高達64.1%，另有10籃板、5.8助攻的MVP水準表現。
消息來源：YAHOO