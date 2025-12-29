金州勇士隊今（28）日證實，後衛柯瑞（Stephen Curry）胞弟、小柯瑞（Seth Curry）因左側坐骨神經受刺激，將至少缺陣兩周。根據ESPN記者Anthony Slater轉述，小柯瑞近期接受MRI檢查後確認為坐骨神經痛，球隊也已透過官方聲明對外公告，兩週後再進行傷勢評估。
小柯瑞目前僅代表勇士打兩場比賽
現年35歲的小柯瑞已因傷連續缺席三場比賽。這位12年資歷的老將自12月1日與勇士隊重新簽約以來，僅出賽兩場。事實上，他在訓練營與季前賽期間隨隊備戰，但因當時受制於第二層硬上限（second apron），其老將底薪無法符合薪資規範，開季前一度遭到釋出，直至12月才回歸。
小柯瑞能在聯盟站穩腳步，關鍵在於頂級外線火力——生涯三分球命中率高達43.3%，高居NBA史上第七。身高6呎1吋的他出身杜克大學，2013年選秀落榜後一路打拚，並且是勇士當家球星 柯瑞的弟弟。
勇士背靠背出戰 戰力吃緊
勇士接下來將迎來客場「背靠背」，今日輸給多倫多暴龍、周二前往對戰布魯克林籃網。另據Slater補充，後衛梅爾頓（De’Anthony Melton）因左膝傷勢管理，缺今天的比賽；老將霍福德（Al Horford）為避免負荷，周二不會上場，他日前也曾受坐骨神經痛影響，球隊暫不安排連續出賽。
在多名輪換球員受限的情況下，勇士後場人手勢必承壓，小柯瑞的復原進度，將是接下來兩週的重要觀察焦點。
消息來源：Anthony Slater
