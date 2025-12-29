我是廣告 請繼續往下閱讀

面對擁有超級巨星柯瑞（Stephen Curry）的金州勇士，多倫多暴龍新生代王牌巴恩斯（Scottie Barnes）不讓對手專美於前，他在今（29）日比賽中徹底接管戰局，繳出「23分、25籃板、10助攻」的恐怖數據，不僅寫下暴龍隊史前所未見的里程碑，也成為NBA歷史上第9位寫此紀錄球員，帶領暴龍在延長賽以141：127逆轉勇士。這場比賽巴恩斯展現了令人窒息的統治力。終場數據定格在23分、25個籃板以及10次助攻。這份成績單的含金量極高，因為在暴龍隊漫長的隊史中，從未有任何一名球員能夠單場同時達成「得分20+」與「籃板20+」並完成大三元（Triple-double）的壯舉。巴恩斯用全能身手，將自己的名字寫進了球隊史冊。NBA資深記者雷諾斯（Tim Reynolds）指出，巴恩斯已正式寫下歷史新頁，成為NBA史上（包含季後賽）第9位單場繳出23分、25 籃板、10助攻的球員。這項極為罕見的全能數據，過去僅有傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain）曾18度達成，貝勒（Elgin Baylor）完成過 2 次，其餘包括斯托克斯 (Maurice Stokes)、派提特（Bob Pettit）、羅素（Bill Russell）、康寧漢（Billy Cunningham）、盧卡斯（Maurice Lucas）與約基奇（Nikola Jokic）各完成過一次。外媒分析指出，雖然巴恩斯或許不是聯盟中得分爆發力最強、球風最華麗的得分手，但他卻是目前NBA中最被低估的球星之一。原因很簡單：他在籃球場上幾乎無所不能。無論是抓籃板、策應助攻還是得分，他都能一手包辦。