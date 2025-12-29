我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周慧敏（中）近日演唱時被拍到需要旁人攙扶上台的畫面，粉絲怕她累壞了，希望她能好好休息。（圖／摘自小紅書）

▲大家印象中的周慧敏是畫面中這樣凍齡的美麗模樣，可是實際上現場拍攝角度的不同，她就未必如此完美。（圖／摘自 IG@vivianchowwaiman）

58歲「玉女掌門人」周慧敏，近年來在中國各地巡迴演出，卻常因唱歌有氣無力或是走音引發爭議。而她近日被人拍到在演唱會後台需要助手攙扶上台、行動緩慢也不如往常有活力，健康引發憂慮，更在某些角度下露出明顯的雙下巴，「凍齡」神話破功。周慧敏曾是華人演藝界多棲發展的玉女紅星，美麗優雅備受粉絲喜愛。可是她最近的演出常讓人感到現場演唱的實力明顯走下坡，她近日表演的幕後花絮被放上網，網友則是覺得她行動緩慢、要人扶著才能上台，也露出呆滯表情，擔心她的健康可能出了狀況。近年周慧敏積極在中國各地巡迴演出，卻被質疑功力不再，不是唱得有氣無力，就是走音。她也許久沒有新歌，已有觀眾質疑她是否經濟上有困難，才需要依靠昔日的經典金曲登台才能「賺快錢」，但不管如何，健康有隱憂就讓粉絲建議她好好休息，別把自己給累壞。另有網友分享了周慧敏在台上的演唱片段，在沒有開濾鏡、修圖的鏡頭下，看得出她的臉比以往圓潤不少，更在某個角度下露出明顯的雙下巴，使她一直以來被推崇保養功夫極佳、外表凍齡，也現出原形。儘管周慧敏最近的公眾演出，不乏讓人失望的迴響，還是有忠實粉絲力挺，認為以58歲的年紀能有如此表現，已經相當不易，何況要趕赴不同的地區，在舟車勞頓下很難一直都保有完美狀態，會出現一些些缺失也是很正常。不過，大部分網友還是擔憂周慧敏的健康情形，希望她真的不要太累了。