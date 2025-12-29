針對上週日（28）鳳凰城太陽與紐奧良鵜鶘比賽中爆發的激烈肢體衝突，NBA 聯盟官方於今（29）日正式公布懲處結果。鵜鶘後衛「老六」阿瓦拉多（Jose Alvarado）因揮拳動作遭處以2場禁賽，等同於損失6萬2069美元（約新台幣195萬元），而引發衝突的太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）則被禁賽1場。

「老六」阿瓦拉多揮拳代價大　薪資損失曝光

這起衝突發生在該場比賽第三節。當時太陽中鋒威廉斯因不滿阿瓦拉多的防守動作，從背後用力推了對方一把。此舉瞬間點燃戰火，阿瓦拉多隨即轉身找威廉斯理論並揮拳相向，雙方當場爆發扭打，隨後皆被裁判處以技術犯規並驅逐出場，最終太陽以123：114擊敗鵜鶘。

根據聯盟籃球營運副總裁詹姆斯·瓊斯（James Jones）發布的聲明，阿瓦拉多的禁賽場次較多，主因在於其升級衝突的揮拳行為。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）分析指出，這張罰單對兩位球員的荷包相當傷。阿瓦拉多將因這2場禁賽損失約6萬2069美元（約新台幣195萬元）；而僅禁賽 1 場的威廉斯，預計損失3萬6072美元（約新台幣113萬元）。

球隊戰力受損　阿瓦拉多將缺席公牛戰

這項判決即刻生效。威廉斯將缺席30日太陽對決華盛頓巫師的比賽；身為球隊主力中鋒的他，本季場均貢獻13.1分、8.2籃板，缺陣對太陽禁區戰力是一大打擊。

至於阿瓦拉多則將連續缺席對戰紐約尼克與芝加哥公牛兩場賽事。這位稱職的替補控衛本季場均有8.3 分、3.2助攻與2.7籃板的表現，他的缺席將考驗鵜鶘板凳的深度。


