NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽，金州勇士與多倫多暴龍激戰至延長賽，最終勇士以127：141遭到翻盤。比賽結果不僅因柯瑞（Stephen Curry）轟下39分仍吞敗，更因關鍵時刻的失誤與輪換決策，引爆外界對主帥科爾（Steve Kerr）的強烈質疑。
延長賽被碾壓 嘴綠關鍵失誤成轉折
此役比賽末節最後一分鐘，勇士仍有機會鎖定勝局，卻因格林（Draymond Green） 一次致命失誤，讓暴龍在隨後回合追平比分，將戰線拖入延長賽。加時賽中，暴龍在籃板與攻防轉換全面壓制，最終帶走勝利。
格林此役出戰33分鐘，攻下21分、4籃板、7助攻，但也出現3次失誤。賽後科爾力挺子弟兵，「Draymond打得非常棒，他做了所有能幫助球隊贏球的事。今晚是我讓大家失望了。」主動扛下敗責。
為何DNP戴維斯？科爾解釋輪換抉擇
針對戴維斯（Trayce Jackson-Davis）此役DNP（未上場），科爾解釋，原本確實規劃讓他上場，但考量到暴龍對柯瑞的防守策略，場上「大個子必須具備拉開空間的能力」，因此選擇持續使用霍福德（Al Horford）與波斯特（Quinten Post）。他也坦言，第四節與關鍵時刻需要讓球隊「組織得更有序」，否則在對手加強防守壓力下，失誤將被放大。
暴龍主帥幽默回應防守柯瑞策略
暴龍主帥拉亞科維奇（Darko Rajaković）賽後談到柯瑞的39分時幽默表示，他想起波波維奇（Gregg Popovich）曾說「把Luka限制在50分以下」，結果對方拿了51分，「所以我們今晚的目標，就是把Curry限制在39分。」暴龍此役能贏，關鍵在巴恩斯（Scottie Barnes）的統治力，他全場拿到23分25籃板10助攻的大三元，用全能伸手率隊取勝。
球迷怒火四起：為何不擺雙塔？
比賽結束後，社群平台炸鍋。多名球迷痛批科爾再度「迷信小球」，在巴恩斯瘋狂抓下25籃板的情況下，仍未啟用TJD補強護框與卡位。更有人直言「炒掉科爾」、「輪換僵化」、「20次失誤根本不及格」，甚至呼籲提早啟動重建。
勇士此戰全隊20次失誤，對手藉此拿下35分，成為勝負分水嶺。接下來勇士將作客籃網，能否止跌回到五成勝率，Kerr的輪換與臨場調度，勢必持續被放大檢視。
消息來源：newsbreak.com
