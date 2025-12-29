我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）本季不僅在場上數據大殺四方，場下的行銷操作更是火力全開。這位斯洛維尼亞巨星近期推出了個人簽名鞋款「Luka 5」，在為新鞋宣傳的同時，他竟將砲口對準了剛失去柯瑞（Stephen Curry）的運動品牌Under Armour，用一封極具嘲諷意味的信件，引發社群媒體熱議，網友直呼：「唐77真的太狠了！」、「UA會氣瘋吧！」為了推廣剛上市的「Luka 5」，唐西奇與其贊助商Jordan Brand合作，向紐約的史蒂皮納克大主教高中籃球隊全體球員贈送了最新球鞋。不過，這所高中長期以來都是 Under Armour 的贊助學校。唐西奇不僅「踩場」送鞋，更在附給球員的卡片上寫道：「抱歉讓你們之前必須穿著『那種鞋子』打球。這雙Luka 5算我的，好好享受吧。」值得注意的是，UA 上個月才剛結束與柯瑞長達13年的合作關係，甚至傳出解散了柯瑞品牌的團隊。唐西奇選在此時針對UA的贊助學校進行「攔截」，時機點相當敏感且精準。事實上，這正是唐西奇新鞋行銷活動「Bad Luka, Nice Shoes（壞盧卡，好鞋）」的一環。在宣傳影片中，他化身「反派」，向許多人道歉，其中包括名記沃納羅斯基 (Adrian Wojnarowski) 以及前獨行俠隊友「巨神兵」馬揚諾維奇（Boban Marjanovic）。他搞笑地向馬揚諾維奇致歉，因為送給這位塞爾維亞巨人的鞋子「尺寸還是不夠大」，笑翻不少球迷。雖然嘴上扮壞人，但唐西奇對待湖人隊友卻相當大方。在聖誕節期間，他自掏腰包購買了超過100台、每台價值約3000美元（約新台幣9.4萬元）的電動自行車，送給全體球員、教練團以及幕後工作人員。包括詹姆斯（LeBron James）與中鋒艾頓（Deandre Ayton）都在社群上曬出新車，總教練JJ瑞迪克（JJ Redick）也大讚他的慷慨。隊友拉拉維亞（Jake LaRavia）更直呼：「感謝盧卡，這傢伙太讚了！」儘管聖誕大戰湖人輸給了火箭，但唐西奇對粉絲的愛並未減少。他當天不僅送出球鞋給現場25位幸運球迷，還將15位坐在上層看台的球迷免費升級至豪華包廂。搭配他本季場均33.7分、8.7助攻與8.5籃板的MVP級數據，這位湖人巨星無疑正處於生涯的最高峰。