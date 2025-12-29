我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張越河在聲明中強調絕無任何違反A女士意願之性行為。（圖／張越河IG ＠yuehe_0910）

▲張越河（圖左）過往在《小姐不熙娣》的節目片段被翻出，疑似對小S（圖中）襲胸、摳屁股的互動引發性騷爭議。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）

男模張越河外型亮眼，近日有女大生A小姐向週刊爆料，指控他涉嫌對其性侵，目前案件已進入司法程序。今（29）日稍早，張越河也首度發聲回應，表示相關指控內容均與事實嚴重不符，強調「本人絕無任何違反A女士意願性行為」。由於案件已進入偵查程序，張越河透露已將完整相關客觀證據經由律師提供給地檢署，以期還原真相。張越河近日遭女大生A小姐控訴性侵，女方表示事後已驗傷並報警，目前案件進入司法程序。稍早，張越河回應《NOWNEWS今日新聞》否認指控，表示「相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為」。張越河表示事件發生至今，他始終保持沈默，因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。不過，A女士不實指控已嚴重損害他本人的名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任，因此已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛自身的清譽與合法權益。另外，張越河也呼籲外界，在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀，「對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸」。根據《鏡週刊》報導，A小姐表示2人於9月透過社群認識，10月初因拍攝行程首次見面，對方言談自信、態度友善，讓她逐漸卸下心防，拍攝結束後共進晚餐時，張越河開始出現不當言語，並以工作為由邀她短暫返家休息。A小姐指出，進入住處後她曾明確拒絕，仍遭強行侵犯，事後已驗傷並報警。而張越河過往在《小姐不熙娣》的節目片段也被翻出，疑似對小S襲胸、摳屁股的互動引發性騷爭議，節目製作單位稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「男來賓行為 ≠ 節目立場，其他不予回應。」大家好，我是越河。針對近日 A 女士透過媒體與社群平台向本人提出之性侵指控，本人在此嚴正聲明：相關指控內容均與事實嚴重不符，本人絕無任何違反A女士意願性行為。 目前案件已進入偵查程序，本人已將完整相關客觀證據悉數交由律師提供地檢署，以期還原真相。本案自發生至今，本人始終保持沈默，係因不願在偵查階段透過媒體或網路與告訴人隔空對話，造成社會資源浪費及公眾視聽受誤導。然 A 女士之不實指控已嚴重損害本人之名譽、形象及工作權益，相關言論已涉及妨害名譽及誣告等法律責任。本人已委任律師積極尋求法律途徑，依法捍衛本人的清譽與合法權益。在司法調查結果尚未釐清真相前，懇請社會大眾及各界媒體保持理性客觀。對於任何未經查證之指控、惡意揣測或誹謗言論，本人將不排除依法追究法律責任，絕不寬貸。最後，對於因本事件受到波及與困擾的親友、工作夥伴及社會大眾，本人深感遺憾與歉意。感謝媒體朋友的關心，亦請協助平衡報導。一切靜待司法調查還原真相，謝謝大家。聲明人：越河中華民國 114 年 12 月 29 日