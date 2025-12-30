我是廣告 請繼續往下閱讀

曹西平 享壽 66歲

《NOWNEWS今日新聞》整理今（30）日娛樂看點：資深藝人曹西平昨深夜驟逝家中，臉書湧入大批粉絲不捨留言哀悼；金曲歌王林俊傑無預警認愛小20歲大陸網紅七七，周杰倫、五月天阿信齊送祝福；曹西平生前視龍千玉為唯一親人，2人多年情誼曝光，過往吃飯落淚畫面再被翻出。資深藝人曹西平昨日深夜傳出於新北市三重住處驟逝，享壽66歲。新北市消防局於晚間10時許接獲其乾兒子報案，救護人員到場時，曹西平已出現明顯屍斑與遺體僵硬情況，家屬忍痛放棄急救。噩耗曝光後，大批粉絲湧入其臉書留言悼念，不敢置信寫下：「四哥你是在開玩笑吧？」、「醜八怪起來罵我們好不好。」曹西平生前最後一則貼文停留在28日凌晨，談及天災人禍並分享親手料理，突如其來的離世，更讓外界難以接受。44歲金曲歌王林俊傑昨日無預警在IG公開戀情，對象為小他20歲的廣東女網紅 七七。林俊傑曬出帶女友為母親慶生的合照，形同正式「見家長」，並寫下溫柔告白文字，官宣意味濃厚。消息曝光後，立刻嗨翻粉絲，就連 周杰倫 與 陳信宏（阿信） 也現身留言祝福。向來感情低調的林俊傑，這次大方認愛，被視為人生階段的重要轉折。曹西平生前最深厚的情誼之一，來自歌手 龍千玉，她曾是曹西平哥哥曹南平的前妻，離婚後兩人仍維持超越家人的情感，曹西平更多次公開表示，龍千玉是自己「唯一的親人」。多年來，兩人彼此陪伴走過演藝圈高低起伏，無論低潮或喜事都不缺席。曹西平曾分享，只是和龍千玉簡單吃一頓飯、被關心一句，就感動落淚。如今摯友驟逝，這段「比家人還像家人」的情誼再被翻出，也讓不少網友感嘆世事無常。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套