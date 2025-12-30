《NOWNEWS今日新聞》整理今（30）日娛樂看點：資深藝人曹西平昨深夜驟逝家中，臉書湧入大批粉絲不捨留言哀悼；金曲歌王林俊傑無預警認愛小20歲大陸網紅七七，周杰倫、五月天阿信齊送祝福；曹西平生前視龍千玉為唯一親人，2人多年情誼曝光，過往吃飯落淚畫面再被翻出。
曹西平 享壽 66歲
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
我是廣告 請繼續往下閱讀
曹西平 享壽 66歲
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日
生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。
代表作：
唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》
主持：《來電五十》
個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套
更多「曹西平猝逝」相關新聞。