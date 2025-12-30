NBA美國職籃（National Basketball Association）全明星賽票選首輪結果於今（30）日正式出爐，國際球員展現了強大的統治力，徹底橫掃東西區聯盟龍頭。根據NBA官方公布的數據，洛杉磯湖人球星唐西奇（Luka Doncic）以超過124萬票暫居全聯盟人氣王，而密爾瓦基公鹿的「希臘怪物」阿戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）則領跑東區。值得關注的是，本屆明星賽首度打破位置限制，並將採用全新的「美國 vs 國際」錦標賽制。此外，今日年滿41歲的詹姆斯（LeBron James）身為昔日的人氣王，今年在首輪投票中僅排名西區第九，引發熱烈討論。
唐西奇「人氣王」票數全聯盟之冠 約基奇緊追在後
在這份首輪票選名單中，來自斯洛維尼亞的唐西奇以1,249,518票成為聯盟的人氣王。緊隨其後的是丹佛金塊頭號球星約基奇（Nikola Jokic），雖然排名全聯盟第二，但仍落後唐西奇超過12萬票。西區前5名中，還包括「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）以及馬刺新星溫班亞馬（Victor Wembanyama）。
而在東區方面，本季深受受傷困擾、已缺席14場比賽的「字母哥」阿戴托昆波，依然獲得球迷高度青睞，以1,192,296 票傲視東區。緊追在後的是費城76人球星馬克西（Tyrese Maxey），他在東區後衛群中脫穎而出，領先布朗森（Jalen Brunson）與米契爾（Donovan Mitchell）等一眾強敵。東區2至4名競爭激烈，分別為馬克西、布朗森以及底特律活塞新星康寧漢（Cade Cunningham），票數皆突破百萬大關。
規則大洗牌！取消位置限制 「美國 vs 世界」激戰新主場
2026年明星賽將於台灣時間2月16日在洛杉磯快艇隊全新的球館舉行，今年在選拔規則與賽制上有重大變革：
1. 打破位置枷鎖： 過往全明星先發須區分後場與前場球員，今年改為不分位置，完全由得票率與專業評選決定。
2. 美、外抗衡新戰帖： 比賽將由兩支「美國隊」與一支「國際隊」進行單循環賽，這也解釋了為何球迷投票中，國際球員受關注度達到歷史新高。
3. 評分權重： 球迷投票佔比50%，現役球員與媒體評審團則各佔25%。
詹皇老矣？人氣跌至第九 阿夫迪亞有望迎明星賽首秀值得注意的是，NBA指標性人物·詹姆斯（LeBron James）在首輪票選中僅位居西區第9，顯示出聯盟勢力版圖的位移。此外，本賽季表現亮眼的阿夫迪亞（Deni Avdija）目前高居西部第七，極有希望迎來職業生涯首場全明星賽。而主辦城市洛杉磯快艇的代表人物哈登（James Harden），目前僅位列西部第12位。
