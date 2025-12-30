我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）前全明星西蒙斯（Ben Simmons）近期加入職業釣魚聯盟，引發外界對他籃球生涯未來走向的關注。現年29歲是選秀狀元秀的他，許多人也開始猜測他是否可能永久離開NBA，不過他近日已經開始投入訓練，並訂下「刀槍不入」計畫，力拼回到NBA的機會。《The Athletic》的專欄記者珍（Sam Jane）近日對西蒙斯進行專題報導，揭露這位曾經的球星對復出籃球的計畫，以及他在心態和身體調整上的努力。西蒙斯透露，他目前正在洛杉磯積極訓練，目標是讓自己「刀槍不入」，避免再度受傷；他同時表示自己的投籃感覺逐漸回復，現在可以順利出手簡單的勾手投籃，且不會感到不適。許多人將西蒙斯在NBA的低迷歸咎於他不願投籃，但外界往往忽略他過去幾年受到多次重大傷病困擾，其中背部傷勢對籃球運動員的影響尤為嚴重。上賽季在快艇效力期間，西蒙斯已不再是早期在費城七六人隊時的爆發型運動員，但他仍保有不錯的防守能力和籃板掌控力，並能在進攻端策動球隊、傳出精準助攻。西蒙斯在本賽季開始前，曾有傳聞指出紐約尼克有意網羅，其防守能力以及組織能力被認為仍具備NBA水準，但隨著賽季進行也尚未出現實際進展。如今，他的復出之路仍充滿不確定性，也尚未有球隊明確表態願意冒險簽下這位前狀元秀。