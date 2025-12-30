NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今（30）日公布 2026 年全明星賽首輪球迷投票結果，昔日的人氣王詹姆斯（LeBron James）竟只位居西區第9。這項數據不僅揭示了聯盟人氣版圖的位移、新世代的崛起，更預示詹皇「連續21季入選全明星」這項史無前例的神話，極可能在今年畫下句點。
歷史級紀錄的黃昏？上次落選時柯瑞還在讀高中
詹姆斯上一次無緣明星賽要追溯到2004年，當時他僅是 19 歲的新秀。那一年，柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）還只是高中生，而賈奈特（Kevin Garnett）則剛拿下例行賽MVP。此後21年，詹姆斯從未缺席過這場盛宴。
然而，隨著今日首輪投票出爐，詹姆斯不再是無堅不摧的人氣王。本季明星賽首度取消「前場、後場」限制，詹姆斯的得票數不僅遠遜於領頭羊唐西奇（Luka Doncic），甚至落後給拓荒者新星阿夫迪亞（Deni Avdija）。這對於從2016年到2023年始終稱霸聯盟人氣王的詹姆斯來說，無疑是巨大的警訊。
「免死金牌」失靈？詹姆斯人氣重挫跌出先發領先群
詹姆斯過去幾年總是能憑藉海量的球迷支持，在媒體與球員評分公布前就鎖定先發席位。然而，本賽季全明星賽首度採納「不分位置」的投票規則，加上詹姆斯受坐骨神經傷勢困擾本季僅出賽14場，數據較往年明顯下滑，讓他失去了過往無往不利的「人氣免死金牌」。
目前的得票數甚至落後於波特蘭拓荒者新星阿夫迪亞（Deni Avdija），顯示出球迷的投票取向已開始產生位移，也有更多新世代球星開始崛起。儘管投票將持續至1月15日，但若無法在先發名單殺出一條血路，詹姆斯的入選之路將被推向更為嚴苛的教練團評選。
新賽制「美外對決」 壓縮詹皇入選空間
更令詹姆斯處境雪上加霜的是今年明星賽的全新賽制。根據新規，24名全明星將被拆分為兩支美國本土球隊與一支國際球員球隊。雖然聯盟總裁蕭華（Adam Silver）強調若比例不均將會增補席位，但這種「美外對決」的分配模式無疑增加了美國球員的競爭壓力。
首輪投票結果出爐，國際球員在先發席位佔據半壁江山，迫使剩餘的美國球員必須在極度擁擠的替補名額中廝殺。詹姆斯屆時將面臨愛德華茲（Anthony Edwards）、布克（Devon Booker）等正值巔峰的新星挑戰，在教練團眼中，詹姆斯的輝煌履歷是否能抵擋得住本季低出勤率的硬傷，仍是未知數。
雖然詹姆斯過去曾多次在表現低迷或傷缺嚴重的賽季，靠著球迷票選環節成功「續命」入選全明星賽的紀錄，但本賽季的人氣疲軟可能成為壓死駱駝的最後一根稻草。若這位今日年滿41歲的傳奇球星無法在未來兩周發動人氣大逆轉，這項象徵統治力的連續21年入選紀錄，恐將在洛杉磯快艇新主場舉辦的盛宴中正式告終。
